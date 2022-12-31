TFF ve TBF Başkanlarından yenil yıl mesajları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladılar.

Türkiye ve Türk futbolu için çok önemli bir yılı karşılamaya hazırlandıklarını söyleyen Büyükekşi’nin sözleri şöyle:

“Cumhuriyetimizin ve Futbol Federasyonumuzun 100. Kuruluş yıl dönümlerini kutlayacağımız 2023 yılının ülkemiz, milletimiz, futbol ailemiz ve tüm dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkemiz ve Türk futbolu için çok önemli bir yılı karşılamaya hazırlanıyoruz. 2023 yılında bir büyük organizasyona daha ev sahipliği yapacağız. 10 Haziran 2023’te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda UEFA Şampiyonlar Ligi finali oynanacak ve futbolun kalbi İstanbul’da atacak. Tüm dünyadan futbolseverlerin izleyeceği bu büyük final maçı için hazırlıklarımızı tamamladık.

Adaylık başvurusu yaptığımız 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonalarının ev sahipleri Eylül 2023’te UEFA tarafından açıklanacak. Ülkemizin bu organizasyonu da başarıyla yapacak gücü ve tecrübesi var. Dünya çapında stadyumlarımız, misafirlerimizi ağırlayacak üst düzey tesislerimiz ve insan gücümüzle bu büyük organizasyonları en mükemmel şekilde düzenleyecek kapasiteye sahibiz.

Milletimizin göz bebeği A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası’na katılmak için 2023 yılında başlayacak maçlarla Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile eleme grubunda mücadele edecek. Milli Takımımızı Anadolu’yla buluşturma gayesiyle 2022 yılında Diyarbakır ve Gaziantep’te oynadığımız hazırlık maçlarında olduğu gibi, yeni dönemde de ülkemizin dört bir yanında modern stadyumlarımızda milli maçlar oynayacağız. Yurt içinde ve yurt dışında oynayacağımız maçlarda vatandaşlarımız milli takımlarına büyük bir destek verecektir. Yürekten inanıyorum ki; Avrupa’nın en genç ve yetenekli milli takımlarından birisi olan A Milli Futbol Takımımız Almanya’da yapılacak Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazanacak ve milletimize büyük bir sevinç yaşatacaktır.

Avrupa kupalarında yollarına devam eden temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor’a 2023 yılında oynayacağı karşılaşmalarda da başarılar diliyorum. Türk futbolunun marka değeri ve ülke puanı için de büyük önem taşıyan Avrupa arenasında kulüplerimizin en üst seviyeye kadar çıkmasını temenni ediyorum.

TFF yönetimi olarak futbolumuza değer katmak için ilk 6 ayda hayata geçirdiğimiz projelerimize yenilerini ekleyerek çalışmalarımızı 2023’te de kararlılıkla sürdüreceğiz.

Fair Play ruhunun her şeyin üstünde tutulduğu, rakibe saygıdan taviz verilmediği, futbol tutkusunun ve coşkusunun en üst düzeyde yaşandığı bir yıl olması en büyük arzumuz. Futbolcularımızdan teknik direktörlerimize, hakemlerimizden kulüp başkanlarımıza, yöneticilerimizden tüm taraftarlarımıza, Türk futboluna gönül vermiş herkesin 100. yıla yakışır şekilde birlik ve beraberlik içerisinde olacağına inanıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun 100. yılı olan 2023 yılının başta Büyük Futbol Ailemiz olmak üzere, ülkemize ve dünyaya sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum.”

Türk takımlarının geride kalan senede aldığı başarılı sonuçlara değinen ve tebriklerini ileten TBF başkanı Türkoğlu ise 2023 yılında herkese sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl diledi. Türkoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Basketbol ailemizin değerli üyeleri ve sevgili basketbolseverler, Cumhuriyetimizin 100. yılı olması dolayısıyla büyük bir anlam taşıyan 2023’ü karşılarken, Türk basketbolunda yeni bir dönüm noktasına adım atacağımız için de ayrı bir heyecan taşıyoruz. Abdi İpekçi Spor Salonu arazisinde devam eden ve inşaat çalışmalarında önemli aşama kaydettiğimiz Basketbol Gelişim Merkezi’ni Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemize kazandıracağımız için çok mutluyuz. İnanıyorum ki; bu dev tesis tamamlandığında spor tarihimize geçecek bir yapı olacak. Türk basketbolunun gelişmesi adına bizimle aynı heyecanı paylaşan ve Basketbol Gelişim Merkezi’nin milletimizin hizmetine sunulması için büyük destek veren Cumhurbaşkanımıza, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza ve TOKİ Başkanımıza bir kez daha teşekkür ederim. 2023 yılında inşaatı bitecek tesisimiz; Türk basketbolunun geleceğine yön verecek bir proje olmasının yanı sıra, daha fazla genç sporcuyu basketbola kazandıracak ve milli takımlar düzeyinde kalıcı başarının sağlanması için basketbolumuza önemli katkılar sağlayacak.

Türkiye; İspanya Ligi ile birlikte bütçe, başarı ve ilgi anlamında basketbolda Avrupa’da ilk ikide yer alan bir ülke. Kulüplerimizin Avrupa’daki başarıları da ülkemizdeki basketbol kalitesinin ne kadar yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Geçtiğimiz sezon da hem kadınlarda hem erkeklerde Türk takımlarının Avrupa sahnesine damgasını vurduğu bir yıl oldu. Kadınlar Euroleague’de final oynayan Fenerbahçe Safiport’u, Kadınlar EuroCup’ta da dörtlü finalde yer alan iki ekibimiz Çukurova Basket ve Galatasaray’ı bir kez daha kutluyorum. Aynı şekilde erkeklerde üst üste ikinci kez THY Euroleague Şampiyonu olan A. Efes’i, FIBA Europecup’ı kazanan Bahçeşehir Koleji’ni, Eurocup’ta final oynama başarısı gösteren Frutti Extra Bursaspor’u tebrik ediyorum. Kulüplerimizin Avrupa’daki başarılarının artarak sürmesini diliyoruz.

Geride bıraktığımız yıl A Erkek Milli Takımımız, Erkekler Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası Elemeleri karşılaşmalarında maalesef şanssız sonuçlar aldı. Ancak millilerimizin ortaya koyduğu mücadele ve performansları herkesin takdirini kazandı. Gelecek yaz düzenlenecek Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakalarında bu mücadeleyi sonuca da yansıtacağımızı düşünüyorum. Genç ve potansiyeli yüksek oyunculardan kurulu bir takımımız var. Bunun yanında milli takımlarımızın alt yaş kategorilerinde de önümüzdeki yıllarda A Milli Takım formasını giymesini beklediğimiz birçok yetenekli basketbolcu yetişiyor. Bunun en somut örneği 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımımızın bu yaz İzmir’de Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazanması oldu. Gençlerimizi hepimizi gururlandıran başarıları için bir kez daha tebrik ediyorum.

A Kadın Milli Takımımız ise Avrupa Şampiyonaları Elemeleri’nde oynadıkları Slovenya ve Arnavutluk maçlarını da kazanarak, 2022’yi namağlup grup lideri olarak kapattı. U16 ve U20 kız milli takımlarımız da güzel mücadele ve başarılı performanslarının ardından Avrupa Şampiyonası A ligine yeniden yükseldiler. Erkeklerde olduğu gibi kadın basketbolunda da geleceğe daha umutlu ve güvenle bakıyoruz.

Basketbolun her eve girmesi, daha çok izleyicinin basketbol ile buluşması her zaman öncelikli hedeflerimizden bir tanesi oldu. Bu amaçla bütün liglerimizde TV’de canlı yayınlanan maç sayısını seneler içinde önemli oranda yükselttik. Aynı zamanda tüm liglerimizde TV’de yayınlanmayan maçların TBF YouTube kanalı aracılığıyla basketbolseverlere ulaşmasını sağladık. 2022 itibarıyla dijital yayınlarımızın kalitesini artırmak için önemli bir teknolojik atılımı da gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Türkiye’de 15 farklı şehirdeki toplam 25 salona yapay zeka otomasyon kamera sistemi kurduk. Bu kameralar yapay zeka teknolojisiyle topu ve kalabalığı algılayarak çalışıyor ve 4K kalitesinde çekim yapabiliyor. Bu sayede salonlarımızda herhangi bir teknik personel olmaksızın tüm karşılaşmalarımızı kayıt altına alıyor ve canlı yayınlarla dünyanın dört bir yanına ulaştırıyoruz. Henüz NBA’de bile kullanılmayan bu dijital dönüşüm projemizin Türk basketboluna büyük bir değer katacağına inanıyoruz.

2022 yılındaki sponsor sayımız, Türk basketbolunun imajının ve finansal potansiyelinin ne kadar yükseldiğini ispatlarcasına artışını sürdürdü. Sadece geçen yıl 23 sponsorluk anlaşması imzaladık. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligimiz ve ING Kadınlar Basketbol Süper Ligimiz yeni isim sponsorlarıyla marka değerlerini yükseltmeye devam ettiler. Türk basketboluna güvenen ve basketbol ile daha geniş kitlelere ulaşmayı tercih eden bütün paydaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.

Basketbol ailemizin değerli üyeleri ve sevgili basketbolseverler, yeni yılın, ülkemiz ve milletimiz için güzellikler getirmesini temenni eder, tüm basketbolseverlere sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl dilerken; ülkemizde spor kültürünün yaygınlaştırılması ve spor başarılarının artması için çalışmalarımıza devam edeceğimizi de belirtmek isterim. Bu düşüncelerle yeni yılınızı kutlar, herkese spor ve sağlık dolu bir yıl dilerim.” (DHA)