TFF, Süper Lig’den küme düşecek takım sayısını belirledi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu sezon Süper Lig ve 1’inci Lig’den 4 takım yerine 2 takımın düşeceğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu’nun yaptığı toplantı sonrasında alınan kararlar şu şekilde:

“Atakaş Hatayspor ve Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.’nin Ligden çekilmeleri sebebiyle, 2022-2023 sezonu sonunda Süper Lig Müsabakaları Statüsü Madde 3/2 hükmünde belirtilen 4 takım yerine, 2 takımın Spor Toto 1. Lig’e düşürülmesine,

Adanaspor A.Ş. ve Yeni Malatyaspor’un Spor Toto 1.Lig’den çekilmeleri sebebiyle, 2022-2023 sezonu sonunda TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü Madde 3/2 hükmünde belirtilen 4 takım yerine, 2 takımın TFF 2. Lig’e düşürülmesine,

Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. ve Diyarbekir Spor A.Ş.’nin TFF 2. Lig’den çekilmeleri sebebiyle, 2022-2023 sezonu sonunda TFF 2.Lig Müsabakaları Statüsü Madde 3/2 hükmünde 20 takımlı gruptan (Kırmızı Grup) Bölgesel Amatör Lig’e düşürüleceği belirtilen 4 takım yerine 2 takımın TFF 2. Lig’e düşürülmesine,

Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor A.Ş.’nin TFF 3. Lig’den çekilmesi sebebiyle, 2022-2023 sezonu sonunda TFF 3.Lig Müsabakaları Statüsü Madde 3/2 hükmünde 17 takımlı gruptan (2. Grup) Bölgesel Amatör Lig’e düşürüleceği belirtilen 3 takım yerine 2 takımın Bölgesel Amatör Lig’e düşürülmesine,

Malatya Arguvan Spor ve Osmaniyespor Futbol Kulübü’nün TFF 3. Lig’den çekilmeleri sebebiyle, 2022-2023 sezonu sonunda TFF 3. Lig Statüsü Madde 3/2 hükmünde 18 takımlı gruptan (3. Grup) Bölgesel Amatör Lig’e düşürüleceği belirtilen 3 takım yerine 1 takımın Bölgesel Amatör Lig’e düşürülmesine, karar verilmiştir.” (DHA)