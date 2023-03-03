TFF, kupada çeyrek final tarihlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının 4, 5, 6 Nisan tarihlerinde oynanacağını açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından ileri bir tarihe ertelenen Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının yeni takvimi belli oldu. TFF’den yapılan açıklamaya göre çeyrek final müsabakaları 4, 5, 6 Nisan tarihlerinde oynanacak.

TFF’den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakaları 4-5-6 Nisan tarihlerinde oynanacaktır. Çeyrek Final müsabaka programı ile Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ve Final müsabakalarına ilişkin takvim ise daha sonra ilan edilecektir.” (DHA)