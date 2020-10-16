TFF kararları iç kararttı

Futbolu ileri götürmek için TFF bir dizi kararlar aldı. Ekonomik sıkıntıda olan kulüpler için yabancı sınırı geri döndü. Yerli ve genç oyuncuların önü açılmak istendi. Fakat genç oyuncuların yetişme ve gelişmesi için yapılan hiçbir eylem yok. 8 aydan bu yana gelişim ligi olarak adlandırılan U13’ten U19’a kadar liglerinde mücadele eden gençler idman bile yapamıyor. U21 ligi tamamen kaldırıldı, 21 yaş altı oyuncular genç olarak kabul edilmedi. Ümit milli olarak da anılan U21’ler Avrupa Şam­piyonası elemelerinde mücadele etmeye devam ediyor. Süper Lig ve 1. Lig’e oyuncu çıkaracak alt liglerdeki durum da hiç iç açıcı görünmüyor. 2. Lig gruplarından futbolcu değil ‘survivor’ çıkar. Türkiye’nin en batısında olan bir takımımızın futbolcuları deplas­man olarak Antalya, Kırşehir, Tarsus, Van, Muğla, Bayburt, Konya, Rize, Sivas, Kastamo­nu ve Karabük deplasmanına çıkarsa yollarda ya perişan ya da korona olurlar.

İşte size TFF’den son karar; hasılat için stat locaları yüzde 50 kapasite ile seyirciye açıldı. Loca dediğin sahayı gören bir oda, burada maç seyretmek için kiralayan kişi kendi misafiri ile maçı seyreder, 10 kişilik odada 5 kişi seyret, insana kendi evinin odasında sosyal mesafe uygu­lanır mı? Hadi bundan vazgeç­tim, locası olmayan statlarda oynayanlara haksızlık değil mi? Rusya, milli maçımızda stat ka­pasitesinin yüzde 30’una seyirci alarak bu işin basit örneğini gözümüze soktu.

Karar alıp yayınlamak kolay da bunun uygulanır olup olma­dığına, getirisine bakmak zor. ‘Yaptım oldu’ zihniyeti başarısız olmaya mahkumdur