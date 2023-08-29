TFF, Eryaman Stadı kararını verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri MKE Ankaragücü – Fenerbahçe maçının oynanacağı Eryaman Stadı’nı inceleyerek maçın oynanmasına karar verdi.

Süper Lig’in 4’üncü haftasında MKE Ankaragücü, 3 Eylül Pazar günü Fenerbahçe’yi konuk edecek. Başkent ekibi, stat zemininde yaşanan sorun sebebiyle Adana Demirspor karşılaşmasını İstanbul’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynamak zorunda kalmıştı. Pazar günü Fenerbahçe ile mücadele edecek, MKE Ankaragücü’nün iç saha maçlarını oynadığı Eryaman Stadı, TFF yetkililerince bugün incelendi. Yaklaşık 1 saat süren teknik incelemenin ardından heyet raporunu TFF’ye gönderdi.

Yapılan incelemenin ardından gelen raporları değerlendiren TFF, Eryaman Stadı zemininin maçın oynanmasına elverişli olduğu kararına vardı. MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe, 3 Eylül Pazar günü saat 21:45’te Eryaman Stadı’nda mücadele edecek.

(DHA)