TFF: Çözüm üretim merkezi

Federasyonda istifa krizi ve olağanüstü seçim karmaşasında, yayın ihalesi lig başlamadan 6 ay öncesine kadar sonuçlanmadığı için iptal edildi. Yeni TFF yönetimi de zaman kalmadığından mecburen az çok demeden mevcut yayıncı Digiturk ile sözleşmeyi 2 yıllık uzattığını açıkladı. Sonuçta kulüplerin en büyük gelir kaleminden ne alınacağı belli oldu.

Doğru veya yanlış, eski TFF bir plan içinde yabancı sayısını her sezon bir oyuncu eksiltilerek indirmek istenmişti. Kulüpler Birliği isteği ile bu sezonun geçen yılki şekliyle kalması kabul edildi. En az üç Türk oyuncu sahada olacak uygulamasına devam. Borç içinde yüzen kulüplerimizin ekonomisini düzeltmek için FFP (Finansal Fair Play) çerçevesinde takımların harcama limitleri belirlenip yüzde 25 aşma limiti istek üzerine anında yüzde 40’a çıkarıldı. Sanki kulüplerimizin borçları azalma eğilimine girmiş gibi!

Kulüpler Birliği eski bir talebi yine gündeme getirdi: Rezerv lig kurulsun… Daha önce üç kulüp dışında katılmak isteyen olmamıştı. Futbol takımlarının kadrolarına yazdıkları 35 futbolcu ve üstüne elde kalan oyuncuları hazır tutmak için istenen rezerv lig teklifi, ne getireceğine ne götüreceğine bakılmadan TFF tarafından anında kabul edildi. Hal böyle olunca kulüplerin transfer iştahı daha da kabardı. A takım kadrosu 35 ile sınırlıydı. Devam eden en fazla 14 yabancı olması kuralından sayıyı doldurmuş bazı takımlar yeni transferlerini TFF’ye tescil ettiremiyordu. Anında buna da çözüm bulundu. Federasyona 500.000 TL altyapı fon bedeli ödemek şartı ile yeni yabancı uyruklu transferlerini tescil ettirme hakkı tanındı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 1. Lig kura çekiminde daha önce 5 Ağustos’ta başlayacağı açıklanan, ancak kulüplerin talebi üzerine bir hafta daha geç başlaması kararı alınan 1. Lig’de yeni sezonun, 12 Ağustos’ta başlamasına karar verdi. Her talebi olumlu karşılayan ve çözüm getiren federasyon, lig başlayınca her telden gelen isteklere nasıl karşılık verecek merak uyandırıyor!