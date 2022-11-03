TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den yabancı hakem açıklaması

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Anadolu Ajansı’nın canlı yayınına katıldı gündeme dair açıklamalarda bulundu. Son zamanlarda çok tartışılan yabancı hakem konusuyla ilgili konuşan Büyükekşi “Orta hakem getirmemiz söz konusu değil, belki VAR hakemi getirebiliriz” dedi.

Büyükekşi, Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde Anadolu Ajansı Spor Masası’nın konuğu oldu.

Cüneyt Çakır’ın Türkiye’nin yüz akı, Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası’nda maç yönetmiş önemli bir hakem olduğunu belirten Büyükekşi, “Ona ‘sana jübile yapacağım.’ diye söz vermiştim. O konuda UEFA’dan izin geldi. 16 Kasım’da İskoçya ile Diyarbakır’da ve 19 Kasım’da Çekya ile Gaziantep’te milli maçımız var. Gaziantep’teki milli maçı, 5 dakikalığına Cüneyt Çakır yönetecek. Maçı yönettikten sonra ona bir plaket takdim edeceğim. İlk defa Türkiye’de bir hakem, bu şekilde uğurlanacak. Yurt dışında da görevler almak istiyor, ona destek olacağız. Hakemlerimizle düdük astırarak görev bıraktırarak değil, onlara yakışır şekilde vedalaşmamız lazım.” diye konuştu.

“Bazı maçlar için hakem değişimi olabilir”

Yabancı hakem konusunu değerlendiren Mehmet Büyükekşi, “Hakemler konusunda Erasmus’taki öğrenci değişimine benzer bir durum için şu an bazı ülkelerle yazışıyoruz. Görüştüğümüz ülkeler kabul ederse bazı maçlar için hakem değişimi olabilir. Tabii ki onlarda da elit hakem olması şartıyla. Zaten bizim hakemlerimiz Avrupa’da maç yönetiyor. Hollanda, Belçika, Almanya ve İngiltere’de hakemler sınırlı olduğu için bir netice alamadık ama başka gelişmeler olabilir.” ifadelerini kullandı.

Hakem hatalarını en aza indirmeye çalıştıklarını vurgulayan TFF Başkanı, “Süper Lig’de maç yöneten 22-23 hakemimiz var ama VAR’da 12 hakem var. Oradaki hakem sayımızı da artırmayı hedefliyoruz. Şu anda bazı ülkelerle iletişim halindeyiz. Belki VAR için yabancı hakem getirebiliriz. Sayıdan çok kalitesi yüksek hakem olması önemli. Bunu sağlamalıyız. Amacımız en iyisini yapabilmek. Sıfır hata olur mu? Mümkün değil. Yurt dışında da hakem hataları oluyor. Bunlar olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

“Görev yaptığımız 4 ayda birçok konuyu açıklığa kavuşturduk”

Göreve geldikten sonra önemli adımlar attıklarını dile getiren Büyükekşi, şunları kaydetti:

“Görev yaptığımız 4 ayda birçok konuyu açıklığa kavuşturduk. Yayın ihalesi, yabancı kuralı ve harcama limitlerini düzenledik. Hakem atama sistemine algoritmayı getirdik. Hakem ücretlerinde iyileştirme sağladık. İstanbul Üniversitesi ile bir anlaşma yaptık. Hakemlerimize psikoteknik testler uyguladık. Süper Lig’in bir sosyal medya hesabı yoktu. Sosyal medya hesabını açtık. TFF’nin günümüz koşullarına uymayan internet sitesini şu anda hızlı bir şekilde değiştiriyoruz. Kısa bir zamanda yenilenecek. Bir fair play kurulu kurduk. Her ay, en centilmen oyuncu, teknik direktör ve başkanı seçecek.”

Süper Lig’in marka değerini artırabilmek için futbolun tüm paydaşlarının değerli olması gerektiğini aktaran Mehmet Büyükekşi, “Premier Lig’in naklen yayın geliri 4 milyar pound. Bizim yayın gelirimiz şu an yaklaşık olarak 120 milyon dolar. Orada hakemlerle ilgili kimse konuşmuyor. Kimse malını kötülemiyor. Ürün değerli. Ürün nasıl değerli olur? İçindeki malzemeleri değerli olursa ürün de değerli olur. Malzemeler; kulüpler, federasyon, teknik direktörler, futbolcular, hakemler, temsilciler, gözlemciler, futbol medyası. Bunların birisi değerli olmaya başlayınca hepsi değerli hale gelir çünkü hepsi birbirinin tamamlayıcısı.” şeklinde konuştu.

Avrupa’da mücadele eden kulüplere başarı dileyen Büyükekşi, “Gerçekten ülke puanı adına çok güzel işler yapıyorlar. Başarılarının devam etmesi en büyük arzumuz. Daha önceden iki takımla Şampiyonlar Ligi’ne katılırken bunun azalması bizi üzüyor. Elde ettikleri başarılar, Şampiyonlar Ligi’ne katılabilmek için son derece önemli. Yoksa birkaç eleme oynamak zorunda kalıyoruz. Bu da arzu etmediğimiz bir durum.” değerlendirmesinde bulundu. (AA)