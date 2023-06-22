TFF Başkanı Büyükekşi: Verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirdik

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Allaha şükür verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirdik. Hatta bunlara ilave birçok alanda önemli kararlar aldık. Futbolumuzun gelişimi için çözüm odaklı ve tüm paydaşları merkeze alan bir yönetim anlayışını benimsedik. Söz söylemek için önce dinlemek gerekir diyerek çıktığımız yolda, sizlerle sürekli istişare halinde olduk. Türk futboluna ortak aklı hakim kıldık” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu Ankara’da bir otelde gerçekleştiriliyor. Seçime tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi, güven, adalet, şeffaflık, eşitlik prensiplerini benimsemiş ulaşılabilir bir yönetim anlayışı taahhüt ettiğini dile getirerek, “Değerli yönetim kurulu üyelerimle birlikte hayata geçirmeyi hedeflediğimiz projeleri de sizlerle paylaşmıştım. Allaha şükür, verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirdik. Hatta bunlara ilave birçok alanda önemli kararlar aldık. Futbolumuzun gelişimi için çözüm odaklı ve tüm paydaşları merkeze alan bir yönetim anlayışını benimsedik. Söz söylemek için önce dinlemek gerekir diyerek çıktığımız yolda, sizlerle sürekli istişare halinde olduk. Türk futboluna ortak aklı hakim kıldık. Türk futbolu için doğru ve yararlı olanı adil, şeffaf ve tarafsız bir yönetim anlayışı ile hayata geçirdik. Hiçbir kişiye veya gruba ayrıcalık vermedik, vermeyiz. Tüm kulüplerimiz, futbol ailemizin tüm kurumları ve bireyleri bizim başımızın tacı dedik. Saygıda ve sevgide kusur etmedik. 1 yıllık sürede sizlerle birlikte gelecek 5 yılı planlayarak, futbolumuzu ileriye taşıyacak birçok projeyi başlattık. Önümüzdeki 4 yıllık dönemde sizlerle birlikte bunları başarıyla tamamlamak istiyoruz. Yeni dönemde üzerinde hassasiyetle duracağımız konuların başında strateji planı geliyor. Biliyorsunuz ocak ayında the game plan açılış törenimizi sizlerle birlikte gerçekleştirdik. Türk futbolunun geleceğini birlikte yazacağız dedik. Camiamızın tüm paydaşları ile çıktığımız bu yolda, tam 30 aktif katılımlı toplantı gerçekleştirdik. 11 stratejik amaç altında tam 22 stratejik hedef belirledik. Bu hedefler üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Genel kurulumuz sonrasında planladığımız final çalıştaylarla stratejik hedefleri sizlerle birlikte son haline getireceğiz. Yılsonunda gerçekleştireceğimiz Büyük Futbol Çalıştayı ile Türk futbolunun kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri ve yol haritasını hep birlikte kamuoyu ile paylaşacağız dedi.

“DİJİTAL HAKEM ATAMA SİSTEMİNE GEÇTİK”

Futbol Akademileri projelerini hayata geçirdiklerini ve bu proje ile alt yapılarda Türk futbol modelini oluşturduklarını kaydeden Büyükekşi, Bu anlamda Avrupadaki ve Türkiyedeki birçok kulübün akademilerini ziyaret ettik. Dünyaca ünlü double pass şirketiyle anlaştık. Bunlara ilave olarak yaptığımız çalışmalarla kulüplerimize stopaj iadelerini altyapı için kullanma imkanı getirdik. Bu projenin önemli çıktılarından biri milli takımlarımızın önümüzdeki 10 yıl içerisinde kendi havuzundan yıldız oyuncu üretmesi. Bir diğeri ise kulüplerimizin kendi akademilerinden yetiştirdiği oyuncular sayesinde dışardan transfer gereksinimlerini en alt seviyeye indirebilmesi olacak. Önümüzdeki yıllarda daha zengin ve nitelikli hakem havuzu yaratabilmek adına da hakem akademisini kurduk. Hakemlerimiz kariyerlerine ilk başladıkları andan itibaren onları geliştiren, destekleyen, gelişim süreçlerini takip eden bir sistemde eğitim almaya başladılar. Bu sayede hakemlerimizin profesyonel liglere geldiklerinde minimum hata, maksimum performans göstermelerini hedefliyoruz. Türk futbolunun marka değerini artırmak adına önemli bir projeyi daha hayata geçirdik. Dijital hakem atama sistemine geçtik. Gözlemci raporlarını dijital hale getirdik. 4 yıllık maliyeti 8 milyon Euro olan yarı otomatik ofsayt teknolojisini yeni sezonda Türk futboluna kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Önümüzdeki sezondan itibaren tüm liglerimizde profesyonel futbolcu lisans işlemlerini dijitale taşıdık dedi.

“HEDEFLERE BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE ULAŞABİLİRİZ”

Türk futbolunda süreklilik arz eden gelir kaynaklarına kavuşmaları gerektiğini belirten Büyükekşi, Önümüzdeki 4 yıl boyunca sizlerle birlikte; Türk futbolunu sportif performansta ileri taşımaya, kulüplerimizin gelirlerini iyileştirmeye, yayın gelirlerini artırmaya, milli takım ve kulüplerimizi Avrupa ve dünya sıralamasında yukarı çıkarmaya, futbolun seyirci kitlesini büyütmeye, marka değerini, itibarını, imajını güçlendirmeye, futbol sevgisini artırmaya odaklanacağız. Bizim hedefimiz; sadece EURO 2024e katılmak değil, başarılı futbolumuzla bu turnuvaya damga vurmak. EURO 2028 ve 2032 turnuvalarında sadece ev sahibi olmak değil, bu güzel ülkenin bugüne kadar gerçekleştirdiği organizasyonlar arasında en güzel, en başarılı ev sahibi olmasını sağlamak. bu hedeflere ancak birlik ve beraberlik içinde ulaşabiliriz dedi.

Büyükekşi’nin yönetim ve denetleme kurulu üyeleri şu şekilde:

Yönetim Kurulu: İbrahim Burkay, Yusuf Günay, Yalçın Orhan, Alkın Kalkavan, Hamit Altıntop, Müslüm Özmen, Volkan Can, Ali Düşmez, Erman Kalkandelen, Ramazan Üçdan, Agah Ruşen Çetin, Mustafa Eröğüt, Şafak Müderrisgil, Haluk Kalyoncu

Denetleme Kurulu: İsmail Gerçek, İrfan Karakaş, Osman Arslan, Selim doğan, Ali Koray Büyükasar

(DHA)