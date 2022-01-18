Tezgahlar boş kaldı: Hamsinin fiyatı cep yakıyor

Yurdu etkisi altına alan olumsuz hava şartlarının etkisiyle balık fiyatları yükseldi. İstavrit 30 TL ilet tezgahın en ucuz balığı olurken, hamsi kilosu 50 TL ile cep yakıyor.

Tüm yurdu etkisi altına alan olumsuz hava şartları balık fiyatlarını yükseltti. Hava şartları nedeniyle balıkçılar denize açılamayınca tezgahlar boş kaldı. İstavrit tezgahın 30 TL ile tezgahın en ucuz balığı olurken, hamsi ise 50 TL ile cep yakıyor.

Balıkçılar ise balık işinin borsa gibi olduğunu ve hava şartlarına göre fiyatlarda oynamalar olduğunu söylüyorlar.

“Havaların kötü gitmesine bağlıyoruz”

Balığın borsa gibi olduğunu söyleyen balıkçı Hacı Gün, “Fiyatlar bir gün çıkıyor bir gün düşüyor. Bunu da havaların kötü gitmesine bağlıyoruz. Bu denize bağlı olan bir şey. Geçen seneye göre balık da yok. Palamut geçtiğimiz senelerde 20 TL’ye yedik bu sene 50 ile 70 TL arasında yedik. Lüfer de aynı şekilde oldu. Bu sene hamsiden yüzümüz gülecek dedik onu da 20 TL’ye kadar o da bu sefer çıkışa geçti. Şu an hamsi 40-50 TL, istavrit 30 TL, çinekop 60-70 arasında satıyoruz. Hava şartları güzel giderse ucuz balık yeriz ama şu anda zor görünüyor” diyerek sözlerini tamamladı.

(İHA)