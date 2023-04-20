Tevfik Özlü: Bu yıl bayram daha rahat geçecek

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Şu anda pandeminin ilk dönemlerinde olduğu gibi toplumsal bir tehdit yok. Bayrama daha rahat giriyoruz çünkü artık güvenli durumdayız. Bu yıl sevdiklerimizle daha kolay bir araya gelebileceğimiz, daha endişesiz sarılıp kucaklaşabileceğimiz bir bayram olacak dedi.

Pandemi nedeniyle son yıllarda bayramlaşmalar ya yapılamadı ya da kısıtlı olarak gerçekleştirildi. Ancak etkisi azalan süreçle beraber bu Ramazan Bayramı daha rahat kutlanacak. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, pandemi dönemindeki izolasyon sürecinin artık geride kaldığını ve bu bayram insanların daha rahat bayramlaşma süreci geçirebileceğini söyledi. Prof. Dr. Özlü, “Solunum yolu enfeksiyonu bulgularıyla gelen hastalarımız hala oluyor. Mevsim sonunda, yaza girdiğimizde bu vakaların çok daha azalacağını tahmin ediyorum. Gelen her hastaya koronavirüs testi yapmıyoruz. Dolayısıyla bunların bir kısmı koronavirüs, bir kısmı grip, bir kısmı bir diğer viral enfeksiyonlara bağlı olabiliyor. Bütünüyle solunum yolu enfeksiyonları ve koronavirüs riskinin yok olduğunu söyleyemem. Ama pandemi başlangıcındaki dönemler gibi toplumsal olarak bir tehdit yok. Bayrama daha rahat giriyoruz dedi.

HASTALAR TEDBİR ALMALI

Sağlıklı kişilerin artık bu tür bir korunma tedbiri almasına gerek olmadığını belirten Prof. Dr. Özlü, “Ama hasta olan kişilerin başkalarına bulaştırmamak için tedbirli olmaları önemli. Risk grubunda olan kişiler var. Kendisi sağlıklı olsa bile bağışıklık sistemi baskılanmış olan ya da ileri yaşlı ya da kronik hastalığı olan kişiler onlara her zaman olduğu gibi bayramda da dikkatli olmalarını tavsiye ederim. Çünkü bu kişilerin hastalığı kapması halinde bu koronavirüs, grip, diğer solunum yolu virüsleri de olsa onları sarsabilir. Onlar diğer insanlar kadar şanslı olmayabilir. Bu hastalığı atlatmak konusunda zorlanabilirler. Ağır hastalık olabilir, hastaneye yatış gerekebilir. Dolayısıyla hastalık belirtisi olan kişilerin yine pandemi döneminde herkesin öğrendiği tedbirleri uygulamalarını tavsiye ediyorum. Bunlar mesafeyi korumak, havalandırma, yakın teması önleme gibi tedbirler. Bunlara dikkat edilirse sorun olacağını düşünmüyorum. Geçmiş yıllarla kıyaslandığında artık güvenli durumdayız. Bu yıl sevdiklerimizle daha kolay bir araya gelebileceğimiz, daha endişesiz sarılıp kucaklaşabildiğimiz bir bayram olacak diye konuştu. (DHA)