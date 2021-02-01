‘Dolandırıcılar pandemiyi fırsata çevirdi’

Kombi, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi aletlerin tamirine tanıdık esnafın çağırılması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “İnternetten rastgele tamirci numarası arayarak evine kombi, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi aletlerin tamiri için servisçi çağırıp dolandırılanlar bir hayli arttı. Vatandaşlarımız, bilindik firmaların logolarını kullanarak internete yetkili servis gibi kendi telefonlarını yazanlara güvenmemeli. Doğrudan bayiden veya doğrudan tanıdığı bildiği esnaftan hizmet almalı” dedi.

Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, salgın döneminde artan dolandırıcılık olaylarına ilişkin açıklama yaptı. Palandöken, “Evde daha çok vakit geçirmemizle birlikte ev eşyalarının, elektronik ve beyaz eşyaların da bozulması gibi durumlar arttı.

Bununla birlikte dolandırıcılara da gün doğdu. Öyle ki buzdolabı, fırın, televizyon, çamaşır makinesi veya bulaşık makinesi gibi aletleri bozulanlar internetten servis numarası bulup evlerine bu kişileri çağırıyorlar. Gelen kişi fahiş fiyatlar alıp, ya sahte fatura kesiyor ya da pandemi nedeniyle fatura kesemiyoruz diyor. Bu da olmazsa, burada gerekli teçhizat yok o yüzden dükkana götüreceğiz deyip aleti alıp kayıplara karışıyorlar” açıklamalarında bulundu.

Vatandaşların internetten rastgele numara ile tamir için kimseyi aramaması gerektiğinin altını çizen Palandöken, “Ürünü alıp zarar vererek veya bir parçasını sökerek geri getirenler, hiç getirmeyenler, 50 liralık hizmet bedeline 250 lira isteyenler ve daha birçok farklı dolandırıcılığa başvuranlara karşı vatandaşlarımız dikkatli olmalı. Bilindik ve büyük firmaların logolarını, cümlelerini kullanarak kendi numaralarını yazanlara internette her yerde rastlamak mümkün.

Tuzağa düşmemek için tanıdık, bilindik, kayıtlı olan esnafımızdan tamirat veya servis hizmeti alınmalı. Sahte yetkili servislere pabuç bırakılmamalı. Doğrudan bayiye gidilemiyorsa bile gelen kişiden muhakkak bilgileri alınmalı ya da çalıştığı firma veya şirket kontrol edilmeli” ifadelerine yer verdi. (İHA)