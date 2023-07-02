TESK Başkanı Palandöken’den emekli maaşı açıklaması

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden faydalanamayan esnafın beklentilerine yönelik olarak SSK’lı çalışanlarla birlikte esnafın çalışma gün sayısının 7200 güne eşitlenmesi yönünde yapılan çalışmaların yasalaşması için esnafın gözünün önümüzdeki hafta toplanacak olan TBMM’de olduğunu belirtti. Palandöken, “En düşük emekli maaşı da asgari ücrete eşitlenmeli” dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada; emekli olamayan binlerce esnafın EYT’den faydalanmak istediğini belirtti. Palandöken, “Artık müjdelerin gerçekleştirilme zamanı. Sosyal Güvenlik Kurumu, Bağ-kur, SSK’lı ve Emekli Sandığı’na bağlı tüm çalışanların sorunlarının birlikte çözüleceği bir yer. Yapılacak yeni düzenleme ile norm birliği sağlanarak tüm çalışanlar eşit zamanda emekli olabilecekler. Ücretlerde de iyileştirmeye gidilerek en düşük emekli maaşı asgari ücrete eşitlenmeli” değerlendirmesini yaptı.

“STAJ MAĞDURLARININ ÖNÜ AÇILMALI”

Öte yandan staj süresinin emekliliğe sayılması gerektiğinin altını çizen Palandöken, “Staj mağdurlarının sağlık sigortaları devam etmesine rağmen emeklilik sigortalarının yatırılmamasından kaynaklanan sıkıntı sürüyor. Yeni bir düzenleme ile staj mağdurlarının önü açılmalı. Bununla birlikte esnafın EYT’den faydalanmasını öngören geriye dönük borçlanma ile devlete önemli bir gelir sağlanacağı unutulmamalı. Esnaf ve sanatkârlarımızın bu mağduriyetlerinin giderilmesi, aileleri ile birlikte milyonlarca insanın sevinmesi bakımından çok önemli. Esnafımızın beklentilerinin karşılık bulmasının tam zamanı” dedi. (ANKA)