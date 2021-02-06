Tesadüfleri ‘Süper’ lig

Organize bir atak yapılsın, belirli bir hücum planıyla sahaya çıkılsın diye bekle dur. Avrupa’nın önemli liglerini izledikten sonra bu dilek geçiyor içimden. Gencecik teknik adamlar, değişen futbola uyum sağlamanın ötesinde ‘yeni ne yapabiliriz’ diye düşünüyor hep. Türkiye’de durum ise maçlık hatta anlık. Bundan dolayı da futbol keyfi saniyelik.

Antalya, Beşiktaş’a karşı 8 kişiyle kapanıyor. Koca 90 dakikada iki şut atma cüreti gösteriyor ‘Cesur Futbol’ Ersun Yanal’ın takımı. Türkiye’nin en yetenekli futbolcusuyken tembelliği ile nam salan Sergen Yalçın’ın takımı da ondan farklı değil. Sağa sola paslarla, yalandan ortalarla açılmıyor tabii kilit. Garip bir kırmızı kart ile duran top golüne bel bağlıyor şampiyonluk peşindeki Beşiktaş. Son iki maçında kalecilerin 7’şer kurtarış yapmasını şansa yormayın. Yönetimlerdeki organizasyon ne kadarsa sahadakiler de o kadar. Süper Lig’de goller tesadüfen oluyor. Sonra seyret seyredebilirsen…

Maçın üzerinden geçmişken kaç gün, nereden çıktı demeyin. Derbiden iyi futbol bekleyenlere şaşırdım da ondan yazıyorum…