Bir daha gelmesini hiç istemediğimiz 2020 yılını geride bırakırken 2021’in ilk günleri ülkemiz futbolunda bir hayli yoğun başladı. Sıkışık takvim nedeniyle üst üste oynanan maçlarda futbol kalitesinin artması da dikkat çekiyor. BB Erzurum’ndan Hatayspor’a kadar neredeyse tüm takımların sahadaki hırsı, mücadelesi ve attığı goller İngiltere Premier Lig seviyesinde gibiydi. Bize bu futbol zevkini yaşatan tüm antrenörler ve futbolculara teşekkür etmek lazım…

Tabii ki övgüleri en çok hak eden bir takım var, o da Beşiktaş. Tesadüf değil eze eze maçlarını kazanan bir futbolcu topluluğunu sahada görüyoruz. Sergen Yalçın ve futbolcular, sezon başında ‘Bu nasıl kadro, bunlar nasıl futbolcular’ gibi söylemleri şu an itibariyle taca çıkardı. Yani öyle olumlu bir grafik çiziyorlar ki N’Sakala ve Welinton bile sırıtmamaya başladı.

İçinde bulunduğumuz transfer döneminde yapılacak 2-3 takviye Beşiktaş’ı şampiyonluğun en önemli favorisi haline getirebilir.

37 gol atan takım son 5 maçta kalesini de gole kapatıyorsa sahadaki tüm formasyonlarda başarılı olmuş demektir. Ne kadar güzeldir ki Sergen Yalçın ve ekibi, bizlere ‘Bu ülkenin antrenörleri değerlidir’ dedirtti.