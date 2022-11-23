Terörün vurduğu Karkamış’ta yaralar sarılıyor

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde, Suriye’den PKK/YPG’li teröristler tarafından düzenlenen terör saldırısının ardından yaralar sarılıyor. İlçede hasar tespit çalışmaları sürerken, ev ve iş yerlerinin kırılan camları onarılıyor. Nigar Tiryakioğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin yıkılan duvarları için de çalışma başladı.

Terör örgütü PKK/YPG, 2 gün önce Gaziantep’in Karkamış ilçesine peş peşe roketli ve havanlı saldırı düzenledi. Kocatepe İlkokulu, Nigar Tiryakioğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi, Karkamış Anaokulu ile çok sayıda ev ve iş yeri saldırıların hedefi oldu. Peş peşe saldırılarda Kocatepe İlkokulu’nda öğretmenlik yapan Ayşenur Alkan (22) ile Etiler Mahallesi’ndeki evinde şarapnellere hedef olan Hasan Karataş (5) yaşamını yitirdi.

19 YARALIDAN 13’Ü TABURCU EDİLDİ

Şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu yaralanan 19 kişi ise hastanelere kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan 13 kişi, taburcu edildi. 5 aylık hamile Büşra Karataş ile bebeğinin de aralarında olduğu 6 yaralının tedavisi sürüyor. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi gören Karataş ile bebeğinin entübe durumdan çıktığı bildirildi.

Saldırı sonrası Karkamış’ta hasar tespit çalışmaları sürerken, camları kırılan ev ve iş yerleri onarılıyor. Nigar Tiryakioğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin yıkılan duvarları için de çalışma başladı. İlçe Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan kriz merkezi bünyesinde görevlendirilen personel, mahalle mahalle dolaşıp, inceleme yapıyor.

‘EN KISA SÜREDE TOPARLANACAĞIZ’

Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan, sabah saatlerinde esnafı ziyaret etti. Teröre boyun eğmeyeceklerini belirten Doğan, “İlçemize yapılan çirkin saldırı, hepimizi derinden üzdü. Terörün çirkin yüzünü bir kez daha görmüş olduk. Daha önce de saldırılar olmuştu ancak bu defa okullar, çocuklar ve siviller doğrudan hedef alındı. Bizler hem devletimiz ile hem belediyelerimiz ile en kısa sürede toparlanmak için çalışmalarımıza başladık. İlk etapta okullarımızın onarımları yapılırken, hasar gören iş yerleri ve evlerin onarımlarına da başlayacağız. Vatandaşlarımızı ziyaret ederek hem geçmiş olsun diyoruz hem de eksiklerini tespit ediyoruz. Ekipler de bir yandan hasar tespit çalışmalarına devam ediyor” dedi.

ESNAFA NAKİT DESTEĞİ

Öte yandan Karkamış Kaymakamlığı terör saldırısının ardından mağdur esnafa nakit desteği veriyor. İlçedeki esnafın hesaplarına, bu sabah 10’ar bin TL nakdi yardım yatırıldı. Ayrıca kaymakamlık kararı ile ilçedeki ekmek fırınlarının bu hafta boyunca halka ücretsiz ekmek vereceği öğrenildi. (DHA)