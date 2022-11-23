Teröristlerden Azez’e roket saldırısı: 3 ölü, 8 yaralı

Suriye’de, Halep’in kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü PKK/YPG’nin, muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçe merkezine düzenlediği roket saldırısında ilk belirlemelere göre 3 sivil hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

PKK/YPG’lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019’da varılan mutabakat gereği boşaltmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden, Kilis’in karşısındaki Azez ilçe merkezini roket saldırısıyla hedef aldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 sivil yaşamını yitirdi, bazıları ağır olmak üzere 8 sivil yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere sevk edildi.