Teröristle Mücadele Harekâtı Destekleme uçuşu gerçekleştirildi
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Teröristle Mücadele Harekâtı Destekleme uçuşu gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı, F-4, F-16 ve KC-135R uçaklarının yer aldığı ‘Teröristle Mücadele Harekâtı Destekleme’ uçuşunun gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “F-4, F-16 ve KC-135R uçaklarımızın yer aldığı Teröristle Mücadele Harekâtı Destekleme uçuşu gerçekleştirildi. Üs bölgelerimiz ile hava-yer koordinasyon usullerine yönelik eğitimlerin gerçekleştirildiği uçuşa Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de bizzat iştirak etti” denildi. (DHA)

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