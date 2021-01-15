Milli Savunma Bakanlığı, F-4, F-16 ve KC-135R uçaklarının yer aldığı ‘Teröristle Mücadele Harekâtı Destekleme’ uçuşunun gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “F-4, F-16 ve KC-135R uçaklarımızın yer aldığı Teröristle Mücadele Harekâtı Destekleme uçuşu gerçekleştirildi. Üs bölgelerimiz ile hava-yer koordinasyon usullerine yönelik eğitimlerin gerçekleştirildiği uçuşa Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de bizzat iştirak etti” denildi. (DHA)