Terör yuvalarına ‘Pençe’ darbesi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirdiği “Pençe” serisi operasyonlarla terör örgütüne ağır darbe vurdu.

2019’da Hakurk ile başlayan Sinat-Haftanin ile devam eden, Metina ve Avaşin-Basyan ile genişleyen, Zap bölgesiyle süren “Pençe” serisi operasyonlarda şu ana kadar 1441 terör ist etkisiz hale getirildi. Son olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik de Pençe-Kılıç Harekatı icra edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “ terör le mücadelede yeni bir güvenlik konseptine gidildiğini” açıklamasının ardından Irak’ın kuzeyindeki terör yuvaları peşi sıra düzenlenen operasyonlarla dağıtıldı. “Pençe serisi” olarak adlandırılan bu operasyonlardan ilki üç yıl önce gerçekleştirildi.

Hakurk bölgesinde terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve terör istlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyon için 27 Mayıs 2019’da düğmeye basıldı.

Operasyon kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı ateş destek vasıtalarının atışları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların hava harekatıyla yumuşatılan hedef bölgesine hava hücum harekatıyla komandolar indirildi.

Belirlenen hedeflerin başarıyla kontrol altına alınmasının ardından harekatın yeni safhasına geçildi. Devam eden operasyon alanının genişletilmesiyle gerçekleştirilen Pençe-2 operasyonunda terör yuvaları parçalandı. Mehmetçik, Pençe-1 Operasyonu’nda 126, Pençe-2 Operasyonu’nda ise 102 terör isti etkisiz hale getirdi.

Hudut güvenliğine yönelik Hakurk’tan gelen tehdidin büyük oranda bertaraf edilmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir sonraki hedefi Sinat-Haftanin bölgesindeki terör yuvaları oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, 24 Ağustos 2019’da yaptığı açıklamada, “Hudut güvenliğini ileriden sağlamak, terör istlerle ait mağara ve sığınakları imha etmek maksadıyla Sinat-Haftanin bölgesinde Pençe -3 Operasyonu’nun başlatıldığını” duyurdu.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar, Kara Havacılık unsurları, SİHA/İHA’larla desteklenen operasyon kapsamında terör örgütüne ait hedefler tek tek imha edildi.

Söz konusu operasyonlarla koordineli çok sayıda hava harekatı da gerçekleştirilirken Pençe-3 Operasyonu’nda etkisiz hale getirilen toplam terör ist sayısı 102 oldu.

“ Terör istlerin inleri başlarına yıkılıyor”

Terör le mücadelenin artan bir tempoda devam ettiği sonraki süreçte Milli Savunma Bakanlığı, 15 Haziran 2020’de yeni bir harekatın hayata geçirildiğini, “Türk savaş uçakları terör istlerin inlerini başlarına yıkıyor” ifadesiyle açıkladı.

Pençe-Kartal adı verilen operasyon kapsamında Irak’ın kuzeyinde terör istler tarafından üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk’taki terör hedeflerine hava harekatı düzenlendi.

Terör istlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedefin imha edildiği operasyona yurt genelindeki muharip üslerden kalkan savaş uçaklarının yanı sıra, İHA’lar, HİK ile tanker uçakları da katıldı. Hava harekatlarında büyük oranda yerli ve milli akıllı mühimmat kullanıldı.

Hava harekatının hemen ardından Mehmetçik bir kez daha terör hedeflerini imha etmek üzere Irak’ın kuzeyine harekat düzenledi.

Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen komandolar hava hücum harekatıyla Haftanin’e intikal ettirildi.

Hedef Gara

Operasyon kapsamında belirlenen bölgelere komandolar karadan sızma harekatı gerçekleştirirken bazı komando birlikleri de helikopterlerle bölgeye indirildi. Operasyon sonucunda 228 terör ist etkisiz hale getirildi.

10 Şubat 2021’de Türk Silahlı Kuvvetleri bir kez daha terör hedeflerine yönelik büyük bir harekat gerçekleştirdi.

Operasyonlar sonucu ağır kayıplar veren terör örgütünün, Irak’ın kuzeyinde bazı bölgelerde yeniden barınma alanları oluşturmaya çalıştığının tespiti üzerine yoğun bir hava harekatı yapıldı. “Pençe Kartal-2” adı verilen operasyon kapsamında Gara bölgesinde terör istler tarafından kullanılan hedefler yoğun ateş altına alındı.

Hava harekatında hedeflerin tam isabetle vurulmasının ardından bölgeye kara unsurları helikopterle indirildi. Operasyonla terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır darbe vurulurken 65 terör ist etkisiz hale getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Pençe-Yıldırım açıklaması

Terör örgütüne yönelik operasyonların sürdüğü dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri bu sefer de Metina ve Avaşin-Basyan’daki terör hedeflerine yönelik Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu’nu başlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan 2021’de Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’ndeki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesiyle video konferans yöntemiyle görüşerek Mehmetçik’e başarı dileklerini iletti, operasyonun başlatıldığını kamuoyuna duyurdu.

“ Terör ün kökünü kazımakta ve vatandaşlarımızı terör belasından tamamen kurtarmakta kararlıyız.” ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tarihi mücadeleyi gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri ve onun kahraman mensuplarıyla gurur duyduklarını belirtti.

Operasyon kapsamında komandolar terör istlerin inlerine girdi, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklarla, Kara Kuvvetleri Komutanlığının ateş destek vasıtaları terör hedeflerini yerle bir etti. Milli Savunma Bakanlığı operasyonlara ilişkin ilerleyen zamanda yaptığı açıklamada, Pençe-Şimşek’te 176, Pençe-Yıldırım’da ise 211 terör istin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

“Kilit” kapanıyor

Hudut güvenliğini sağlamak üzere Hakurk ile başlayan Sinat-Haftanin ile devam eden, Metina ve Avaşin-Basyan ile genişleyen operasyonların ardından Mehmetçik bu sefer hedefine terör örgütü için büyük anlam ifade eden Zap’ı aldı.

Terör istlerin yuvalandığı alanların merkezi konumunda yer alan ve Pençe serisi harekatlar kapsamında Hakurk, Metina’dan kaçan terör istlerin toplandığı bölge olan Zap’a yönelik operasyon için 17 Nisan 2022’de harekete geçildi.

Terör örgütü kamplarının bulunduğu ve örgütün bazı elebaşlarının yer aldığı bölgeye yönelik operasyona Pençe-Kilit adı verildi.

Irak’ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırılara “kilit vurulması” kapsamında planlanan operasyonda, hedefler hava harekatları ve ateş destek vasıtaları ile günler öncesinden vurulmaya başlandı.

Diğer operasyonlarda olduğu gibi Irak’ın egemenlik hakları ve toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde gerçekleştirilen Pençe Kilit kapsamında 17 Nisan gecesi geniş çaplı hava harekatı düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların katıldığı harekatta Havadan Erken İhbar Uçağı, İHA ve SİHA’larla birlikte tanker uçakları da görev aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları Zap’ta

Uçakların belirlenen hedefleri tam isabetle vurmasının ardından bölge Fırtına, ÇNRA ve diğer topçu unsurlarınca yoğun ateş altına alındı.

Ateş destek vasıtaları atışlarının ardından ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen Özel Kuvvetler unsurları ve komandolar karadan sızarak ve helikopterlerle bölgeye intikal etti. Helikopterleri yerli ve milli ATAK helikopterleri korudu.

Hava hücum harekatının tamamlanmasından sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyonun birinci safhasında belirlenen hedeflerin ele geçirildiğini, operasyon kapsamında şu ana kadar 57 terör istin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Öte yandan tüm bu operasyonlarla bağlı olarak Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik çok sayıda hava harekatı da düzenlendi.

Pençe-Kılıç hava harekatı

Hafta sonu ise terör örgütüne ait hedefler bu defa Pençe-Kılıç Harekatı ile havadan vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya adresinden “Hesap zamanı” ifadesiyle duyurulan harekat kapsamında Irak kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye kuzeyindeki Arap Pınarı, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki hedefler eş zamanlı olarak ateş altına alındı. Vurulan hedeflerin arasında ilk defa Suriye’nin kuzeyindeki Arap Pınarı’nın da yer alması dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla gerçekleştirilen harekat, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi’nden “Şu andan itibaren Pençe-Kılıç Harekatı’nı başlatıyoruz” ifadesinin ardından uçaklar üslerinden havalanması ile başladı.

Pençe-Kılıç Harekatı’nda muharip ve destek uçaklarının yanı sıra İHA/SİHA’larla birlikte 70’e yakın hava aracı görev aldı. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar Irak’ın kuzeyinde, sınır hattının 140 kilometre içindeki Asos ile 90 kilometre içindeki Kandil’deki hedefleri de imha etti.

Harekatın ilk aşamasında Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar 81 hedefi imha etti. Sabah saatlerinde devam eden harekatla vurulan hedef sayısı 89’a yükseldi. Özellikle İstiklal Caddesi’nde ikisi çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaraladığı bombalı saldırının hemen ardından 81 hedefe yönelik gerçekleşen hava harekatı dikkati çekti.

Milli Savunma Bakanı Akar harekata ilişkin, “ Terör istlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin pençesi bir kez daha terör istlerin tepesindeydi. Ülkemizin ve milletimizin güvenliğine kast edenlerden yaptıklarının hesabı bugüne kadar sorduk, sormaya devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

MSB’den hedef vurgusu

Milli Savunma Bakanlığının söz konusu operasyonlara yönelik açıklamalarında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde olduğu gibi Pençe serisi operasyonlarda da hedeflerin sadece ve sadece terör istler olduğu birçok kez vurgulandı. Operasyonların Irak’ın egemenlik hakları ve toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde gerçekleştirildiği belirtildi.

Bunlarla birlikte tüm faaliyetlerde olduğu gibi bu operasyonlar sırasında sivillerin, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığı kaydedildi.

Söz konusu operasyonların bir diğer ortak özelliği ise yüksek seviyede takibi oldu.

Milli Savunma Bakanı Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile tüm bu operasyonları başından itibaren harekat merkezlerinden takip etti.

Operasyonlara katılan birliklerin komutanları ile birçok kez videokonferans toplantıları gerçekleştirdi.​​​​​​​ (AA)