Terör saldırısında hayatını kaybedenler İstiklal Caddesi’nde anılıyor

İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında hayatını kaybedenler, olayın yaşandığı alana karanfiller bırakılarak anılıyor.

Taksim İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım’da 6 kişinin ölmesine, 81 kişinin yaralanmasına yol açan bombalı saldırının ardından olayın yaşandığı alana kurulan platforma ziyaretler sürüyor.

Vatandaşlar ile yerli ve yabancı turistler, saldırının meydana geldiği alana kurulan platforma gelerek, karanfiller bırakıyor. Kimi vatandaşlar dua ederek, yaşamını yitirenleri yad ediyor.

Dron ile görüntülendi

İstiklal Caddesi’ndeki yoğunluk ve hayatını kaybedenlerin anıldığı platforma ziyaretler dron ile görüntülendi. Görüntülerde, Türk bayrakları ile donatılan caddenin yine çok sayıda insanı misafir ettiği görülüyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Sivas Konfederasyonu temsilcileri ve gaziler, platforma karanfil bırakarak dua etti.

Demokrasi ve Birlik Derneği Başkanı Mehmet Metiner de patlamanın yaşandığı alanı ziyaret ederek, platforma karanfiller bıraktı ve dua okudu.

Metiner, gazetecilere yaptığı açıklamada terör ün “çok acımasız, kalleş ve namert” olduğunu belirterek, kimin yaptığına bakmaksızın terör ün her çeşidinin lanetlenmesi gerektiğini söyledi.

Terör örgütünün adını anmadan yapılan her açıklamayı dernek olarak samimiyetsiz ve ilkesiz bulduklarını, yok hükmünde saydıklarını ifade eden Metiner, “Bu ülkenin Kürtleri ve Türkleri kardeştirler. Bu devlet ve vatan hepimizin. İstiklalimize yöneltilmiş menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz.” dedi.

Metiner, şöyle devam etti: