Terör örgütü üyesi 3 kişi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
Kırklareli’nde terör örgütü mensubu 3 kişi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütleri PKK ve DEAŞ mensubu 3 kişinin Bulgaristan’a kaçma girişiminde olduğunu belirledi.
Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2’si tutuklandı.
Diğer zanlının ise işlemleri sürüyor.
(AA)
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