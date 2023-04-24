Terör örgütü üyesi 3 kişi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
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Terör örgütü üyesi 3 kişi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Kırklareli’nde terör örgütü mensubu 3 kişi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütleri PKK ve DEAŞ mensubu 3 kişinin Bulgaristan’a kaçma girişiminde olduğunu belirledi.

Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2’si tutuklandı.

Diğer zanlının ise işlemleri sürüyor.

(AA) 
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