Terör örgütü PKK’ya sonbahar – kış operasyonu!
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Terör örgütü PKK’ya sonbahar – kış operasyonu!

Hain terör örgütü PKK’nın tüm lojistik ikmal kanallarını kesmek, kış üslenmesini engellemek ve örgüt mensuplarının teslim olmasını sağlamak için İçişleri Bakanlığı tarafından sonbahar – kış operasyonu başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü PKK’ya yönelik sonbahar- kış operasyonları, 1 Ekim’de başladı. Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularının yer aldığı operasyonlar, 15 Nisan’a kadar sürecek. Bu süre boyunca büyük, orta, küçük çaplı olmak üzere 7 bin 424 planlı operasyon gerçekleştirecek. Sonbahar- kış operasyonlarının stratejisi ise istihbarata dayalı nokta operasyonlarla örgütün tüm lojistik ikmal kanallarını kesmek, kış üslenmesini engellemek ve örgüt mensuplarının teslim olmasını sağlamak olarak belirlendi.

8 BİN 523 OPERASYON DÜZENLENDİ! 

Öte yandan 15 Nisan-30 Eylül’de gerçekleştirilen ilkbahar- yaz operasyonlarıyla da terör örgütüne nefes aldırılmadı. İlkbahar- yaz döneminde 5 bin 981 operasyon planlanmasına rağmen bu sayının üzerine çıkıldı. 8 bin 523 operasyon düzenlenerek planlananın da üzerinde yüzde 143 gerçekleştirme oranı sağlandı. Bu operasyonlarda; 145’i ikna, teslim ve yakalama olmak üzere toplam 346 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda 442 sığınak ve mağara da imha edilirken, 246 mayın/el yapımı patlayıcı, 282 silah, 233 el bombası ile mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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