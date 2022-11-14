Terör operasyonunda gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi
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Terör operasyonunda gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi

Taksim’deki terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi.

Taksim İstiklal Caddesi’nde 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından polis gece boyunca operasyonlarını sürdürdü. Operasyonlarda gözaltına alınanlardan 8’i sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler daha sonra sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

(DHA)

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