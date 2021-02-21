Terör operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı
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Terör operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı

Jandarma Genel Komutanlığı, Mardin’de PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütüne yönelik operasyonda, 12 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Komutanlığınca yapılan operasyonda ‘PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütüne üye olmak ve yardım yataklık yapmak’ suçlarını işledikleri şüphesiyle 12 şahıs yakalanmıştır” (DHA)

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