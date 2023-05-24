Termessos Antik Kenti doğa tutkunlarının uğrak noktası oldu

Büyük İskender’in doğu seferinde surlarını aşamadığı tek şehir olarak bilinen Termessos Antik Kenti, tarihi ve doğasıyla her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor.

Döşemealtı ilçesi yakınlarındaki antik kent, nekropol alanları, lahitleri, yapıları, tiyatrosu, yaban hayatı ve endemik bitkileriyle dikkati çekiyor.

Güçlü savunmasıyla “Büyük İskender’in işgal edemediği şehir” olarak tarihe adını yazdıran Termessos Antik Kenti, dev sütunları, kaya mezarları, lahitleri, kartal yuvasını andıran konumu ve doğayla iç içe oluşu gibi özellikleriyle öne çıkıyor.

Güllük Dağı zirvesindeki konumu nedeniyle şimdiye kadar kazı çalışması yapılamayan, Türkiye’nin en bakir antik kentleri arasında yer alan Termessos’u yerli ve yabancı turistler ziyaret ediyor.

Bölgeye giden ziyaretçiler, yürüyerek ulaştıkları sarp kayalıklar üzerindeki tiyatrodan Antalya’yı seyretme, bölgedeki bitki florasını inceleme, kuş seslerini dinleme, dağ keçisi başta olmak üzere bazı yaban hayvanlarını görme fırsatı yakalıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, doğayla tarihin buluştuğu Termessos Antik Kenti 2021’de 25 bin 658, geçen sene 48 bin 527 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Bu yılın dört ayında 16 bin 348 misafir ağırlayan kent, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alıyor.

“Pisidya kültür bölgesinin başkentliğini yapan bir kent”

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsa Kızgut, Termessos Antik Kenti’nin Pisidya kültür bölgesinin başkentliğini yapan önemli bir kent olduğunu söyledi.

Termessos’ta iki doktora tezi çalışması yapıldığına değinen Kızgut, şunları kaydetti:

“Açıkta olan yazıtların çoğu okundu. Bazı bilgiler var ama tüm gerçekleri gün yüzüne çıkaracak olan kazı çalışmalarıdır. Başvuranlar oldu ama henüz kazı yapılamadı. Orası milli park olduğu için bir dal kesemez, yaprak bile koparamazsanız. Milli Park sınırları içinde olması kazı izni alınmasını güçleştiriyor. Coğrafi yapısı çok zorlu. Aşağı, orta ve yukarı kent var. Zorlu koşulları olduğundan, büyük finans gerektiriyor. Büyük bir alan, mezarlığı kentten iki, üç kat daha büyük. Herkesin gözü orada. Tüm Pisidya’yı çalışıyorlar ama başkentini çalışamıyorlar. Cazibesini hiçbir zaman kaybetmeyen bir yer Termessos. Turistlerin de ilgisini çekiyor, ziyaretçilerin sayısı her zaman artıyor.”

Bölgenin tarihi önemine işaret eden Kızgut, “Düşünün Büyük İskender Makedonya’dan yola çıkıyor, Hindistan’a kadar tüm toprakları alıyor. Alamadığı ender yerden birisi Termessos. Çünkü ulaşılması, çıkması zor. İskender’in ordusunda ağır silahlar var ama epey uğraşmış. Kuşatmanın iki ay sürdüğünü söyleyenler var.” dedi.

(AA)