Terk edilen bebeğe süt anne olan sağlık çalışanının sözleri duygulandırdı

Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz, Pendik’te boş bir araziye terk edilmiş 3 aylık bebeğe süt annelik yapmasıyla gönülleri fethetti. 29 yaşındaki sağlık çalışanı Durmaz, kızını yeni yuvasına bıraktığını belirterek, “Kendi öz kızımı emziriyormuş gibi hissettim. Çok çaresiz bir bebek var karşınızda. Hiç bırakmak istemedim. Artık bir kızım daha var. Ona bazı şeyler yazdım. Ziyarete gideceğim ve ulaştıracağım” dedi.

İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Pendik 11 No’lu Acil Yardım İstasyonu’nda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz, 29 Mart Salı günü Pendik’te boş araziye bırakılmış bir bebek ihbarı aldı. Olay yerine gittiğinde bebeğin aç olduğunu fark eden Durmaz, bu duruma kayıtsız kalamayarak bebeği emzirmeye başladı. Durmaz, 3 aylık bebeğe kendi kızının ikinci adını verdi. Nisa Mihriban ismi verilen bebek, sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne götürüldü. Bırakıldığında üzerinde hiçbir not olmayan bebek için hemşirelerle bir mektup yazdıklarını söyleyen Durmaz, “Belki büyüdüğünde okur kendinin nasıl bulunduğunu bilmek ister diye ambulansla seyir halindeyken ona bazı şeyler yazdım. Esirgeme kurumuna gittiğimizde aslında teslim etmek istedim. Bunu çok dile getirmek istemiyorum ama ben de çok yıprandım ve bu sebepten veremedim. Mektup bende kaldı. Ziyarete gideceğim inşallah o zaman kabul ederlerse mektubu bırakacağım, ulaştıracağım” diye konuştu.

“EMME İSTEĞİNE KARŞILIKSIZ KALAMADIM”

Terk edilmiş Nisa Mihriban bebeğe süt annelik yapan Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz, olay günü yaşananları şu sözlerle anlattı: “Olay yerine gittiğimizde asayiş ekipleri olay yerindeydi. Bebeği ekip otosundan aldık. Muayene yaptığımız esnada sürekli ağlıyordu ve emme isteğinde bulunuyordu. Ağzıyla, başını sağa sola çevirip dilini çıkartıyordu. Sonra ben de bu isteğine karşılıksız kalamadım. Emzirmek istedim. Aldım, emzirdim. Hastaneye geldik ve biraz da hastanenin önünde emzirmeye devam ettim. Yirmi dakika boyunca emzirdim. Bebeği hastaneye teslim ettik. Mesaim bittikten sonra eşimle tekrar hastaneye bebeği görmeye gittik. Tekrar gördüm.”

“ARTIK BİR KIZIM DAHA VAR DEDİM; KIZIMIN İSMİNİ VERDİM”

3 aylık terk edilmiş bebeğin isim annesi de olan Durmaz, “Çocuk bürodan polis memurları geldiler. Olay yerinde ilk bebeği bulan beyefendi nisan ayı geldiği için ismine Nisa konulmasını istemiş. Onlar da süt annesi olduğum için benim de isim koymamı istediler. Kendi kızımın ismi Bade Mihriban olduğu için dedim ‘artık bir kızım daha var ikinci ismini koyayım.’ Nisa Mihriban olmasını istedim bu yüzden. Benden sonra ona bakan Ayşe hemşireden de soy ismini vermesini rica ettim. Böylelikle ismini koymuş olduk” dedi.

ÖZ KIZIMI EMZİRİYORMUŞ GİBİ HİSSETTİM

Bebeği ilk gördüğündeki hislerini anlatan Durmaz, “Kendi öz kızımı emziriyormuş gibi hissettim. Çok çaresiz bir bebek var karşınızda. Hani gördüğünüzde hissedebileceğiniz duygu aslında acizlikten başka bir şey olmuyor sanırım. Çok çaresiz hissediyorsunuz siz de. Emzirirken aranızda kurduğunuz o bağ, o memeyi bırakmadan emmek istemesi… Hiç bırakmak istemedim. Hastaneye bıraktık. O yüzden tekrar görmeye gittim. Ertesi gün sabah uyandım, kızımın eşyalarından, kıyafetler ayarladım. Hastaneye tekrar görmeye geldim” ifadelerini kullandı.

KIZIMI YENİ YUVASINA BIRAKTIM

Durmaz, “Hastaneden esirgeme kurumuna sevk edilmesi gerekiyordu. Sağlık personeli eşliğinde sevkini istediler. Ben de kendi kurumumla görüştüm. Kurumumda bu konuda bize yardımcı oldu. Bizim bırakmamıza müsaade ettiler. Kendimiz götürdük bebeği tekrar. Tabii burada da çok duygusal anlar yaşandı. Hemşireler ağlayarak önce Allah’a sonra sana emanet diyerek bana teslim ettiler bebeği. Sonra kızımı aldım ve yeni yuvasına götürdüm. Orada teslim ederken bile biraz zorluk yaşadım. Şimdi yeni yuvasında ve orada hayatına devam edecek inşallah” diye konuştu.

HANGİ ANNE BEBEĞİNİ ARSAYA BIRAKIR DİYE DÜŞÜNÜYORSUNUZ

Bebeğin cins köpeklerin olduğu bir arazide bırakıldığını görünce daha çok üzüldüğünü belirten Durmaz, “Bu sebepten gerçekten öfke içinde kaldım. Empati kurmak istiyorsunuz, ben de anneyim, benim de 14 aylık bir kızım var. Yani kendinizi yerine koymak istiyorsunuz ama hangi sebeple bir anne bebeğini boş bir arsaya bırakabilir? diye düşünüyorsunuz ve karşılık bulamıyorsunuz. Anneyi anlamaya çalışıyorum ama şartlar ne olursa olsun, devletimiz bu konuda zaten gerekli desteği sağlıyor. Bir anne olarak anlamaya da çalışıyorum ama yeterince cevap bulamıyorum bu konuda. Sadece beklentim umarım yani bir gün gerçekten Nisa Mihriban da öz annesinin yanında büyür. Öz annesi umarım ortaya çıkar ve geri bebeğini almak ister” dedi.

NİSA MİHRİBAN’A BIRAKILAN O MEKTUP

Hemşireler ve Büşra Durmaz tarafından Nisa Mihriban’ın nasıl bulunduğuna dair yazılan mektupta, “Sen hepimizin hayatına güneş gibi doğduğun için Marmara’nın o güzel çocuk hemşireleri göbek adına ‘Güneş’ dediler. Bu hikayemizin başlangıcı biliyorum muhakkak yeniden karşılaşacağız. Hayat sana adil davranmamış olabilir ama sen kendi hayatına adil davranırsın. Dört kol ile sımsıkı sarılı ve hak ettiğin iyi yaşamı kendi ellerinle inşa edersin” gibi ifadeler yer aldı.

(DHA)