Teoman, Bursa’da konser verdi
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Teoman, Bursa’da konser verdi

Türk rock ve pop müziğinin sevilen isimlerinden Teoman, Bursa’da sahneye çıktı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde müzikseverler konser öncesinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Konserde Teoman ile orkestrası, eski ve yeni şarkılarından oluşan geniş bir repertuara yer verdi.

Şarkıcı Teoman “Kar Tanesi”, “Paramparça” “İstanbul’da Sonbahar” ve “Bugün Benim Doğum Günüm” gibi şarkılarını Bursalı hayranları ile birlikte söyledi.

Gecenin sonunda Teoman, müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

(AA)

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