Ten uyumu şart mıdır?

Sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşam için ten uyumu yani cinsel çekim çok önemlidir. Çünkü çiftleri birbirine yaklaştırır.

Evlenince aramızda çekim oluşur mu?

SORU:

32 yaşındayım, yakında evleneceğim. Kız arkadaşımın kendi çok güzel ama değişik bir ten kokusu var ve ona karşı hiç cinsel ilgi duymuyorum. Bu durum evlenince geçer mi? M.D./Bursa

CEVAP:

Eskilerin ten uyumu dediği, popüler

kültürde elektrik almak olarak da adlandırılan bu durumun aslında çok fazla bilimsel bir açıklaması yok. Ten uyumu denilen bu durum, eş ya da partner seçiminde genlerimizin kokulardan da faydalanarak biz farkına varmadan bizim için en uygun eşi seçmesidir. Bazı çiftlerde bu ten uyumsuzluğu karşılıklı anlayış ve sabırla kısmen çözülebiliyor. Bazılarında ise ne yaparlarsa yapsınlar cinsel istek ve tutku bir türlü oluşturulamıyor. Nedenini anlamadan acele karar vermemek gerekir. Sizin evlilik konusunda acele etmeden bir süre daha birbirinizi tanıyarak duygularınızdan emin olmanız uygun olur.

Sağlıklı bir ilişkinin püf noktası nedir?

SORU:

26 yaşında bekar bir erkeğim. Sosyal medya ve tanışma sitelerinden

yeni arkadaşlar buluyor, bazılarıyla cinsellik yaşıyorum ama söylenen yalanlar nedeniyle birçoğu başlamadan bitiyor. Düzgün bir ilişki için ne önerirsiniz? G.D./İstanbul

CEVAP:

Bu tür ilişkilerde anonim olmanın verdiği güven, kolaylıkla bir illüzyonun içine girmeyi ve bir süre sonra buna inanmayı, kolaylıkla yalan söylemeyi ve ötekini kandırmayı normalleştiriyor. İnternetten tanışmaya tümüyle karşı olmamakla birlikte, geleneksel bakış açımı koruyor, gerçek ilişkilerin yaşamın içinde gerçek ortamlarda olacağını düşünüyorum. Sizin durumunuzda umutsuzluğa düşmeden karşı cinsle tanışma şansını artırabileceğiniz sosyal ortamlarda daha fazla bulunmanız, aile ve arkadaş ilişkilerinizi değerlendirmeniz önerilebilir.