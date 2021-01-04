Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti

Evine temizliğe gelen kadına çocuğunun gözlerinin önünde cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık Mert Al, iki ayrı suçtan 23 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Olay, 16 Şubat 2020 tarihinde Gaziosmanpaşa’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evlere temizliğe giden Ahu T. G. sosyal medyada ‘Esenler çevresine ev temizliği arıyorum’ diye paylaşım yaptı. Sanık Mert Al’ın paylaşım için yazması üzerine temizlik için anlaşıldı.

Müşteki Ahu T. G., 2 yaşındaki oğlu ile birlikte gittiği evde halıları topladığı esnada sanık Mert Al gelerek kendisine cinsel saldırıda bulundu. Müşteki Ahu T. G., sonrasında çocuğunu alarak dışarı kaçtı ve polis ekiplerine haber verdi. Savcılıkça olaya ilişkin iddianame hazırlandı.

Olaya ilişkin görülen dava geçtiğimiz günlerde karara bağlandı. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada sanık Mert Al, ‘nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden mahrum kılma’ suçlarından 23 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

“Her şey rıza ile olmuştur”

Mahkeme heyeti gerekçeli kararını açıkladı. Sanık Mert Al’ın gerekçeli kararda yer alan savunmasında, “Ev temizliği için anlaştık, çocuğu ile birlikte evime geldiler. Kahvaltı yaptığını söyledi, gel beraber çay içelim dedim. Oturduk birlikte çay içtik, sohbet ettik. Sonra sandalyesinden kalkıp yanıma geldi ve elini bacağımın üstüne koydu.

Bundan cesaret alarak dokunmaya başladım. Çocuğun var yapmayalım dedim, kendisi bir şey olmaz o daha küçük dedi. Birlikte odaya geçtik ve cinsel ilişkiye girdik. Temizlik için geldiğinde 200 lirayı vermiştim, giderken 200 lira daha istedi. Vermedim, seninle görüşeceğiz tekrar dedi. Her şey rıza ile olmuştur. Suçlamaları kabul etmiyorum” dediği belirtildi.

“Kendimi çocuğumla dışarı attım”

Müşteki Ahu T. G. ise beyanında, “Gittiğimde kahvaltı yapmıyordu, bitmişti kahvaltısı. Çocuğu salona bıraktık, süpürgeyi istedim. Bu sırada arkamdan gelip ağzımı kapattı. Bağırmaya başladım. Çocuk yanıma geldi, sakinleştirmeye çalışıyordum. Çocuğumu kucağına aldı, sonrasında attı ve bana saldırdı.

Aramızda boğuşma yaşandı. Bacağımdan bıçakladı. Ayakkabılarımı ve giysilerimi alarak çocuğumla kendimi dışarı attım. Polisler geldiğinde üzerimi aradılar, 50 lira vardı. Normalde bilmediğim evlere temizliğe gitmiyordum. Sadece son zamanlarda paraya ihtiyacım olduğu için temizlik işlerini kabul ettim” diye konuştu.

Sanığın suçtan kaçmaya çalıştığı vurgulandı

Gerekçeli kararda, yapılan yargılama neticesinde ve toplanan deliller doğrultusunda her ne kadar sanık üzerine atılı suçlamaları kabul etmese de bu savunmaların suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ve müştekinin iftira atmasını gerektiren somut bir husumetin olmadığı anlatıldı.

Sanığa 2 ayrı suçtan 23 yıl hapis cezası

Sanık, ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 14 yıl hapse mahkum edilirken, eylemin hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanması ve silahla gerçekleştirmesi nedeniyle artırım yapılarak 21 yıl hapse çarptırıldı.

Sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini değerlendiren mahkeme, cezasında indirim uygulayarak 17 yıl 6 ay hapse mahkum edilmesine hükmetti.

Mahkeme heyeti, sanığı ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 2 yıl 6 ay hapse çarptırdı. Suçun silahla cinsel amaçlı işlendiğini kaydeden mahkeme, cezada artırım uygulayarak 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti.

Sanığın yargılama sürecindeki tutumları nedeniyle cezasında indirim uygulayarak 6 yıl 3 ay hapse mahkum eden mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Mert Al ‘şüpheli’, Ahu T. G. ‘müşteki’ olarak yer almıştı. İddianamede, müştekinin sosyal medya hesabı üzerinden ‘Esenler çevresi ev temizliği arıyorum’ diye paylaşım yaptığı, o paylaşıma Memet Karahan isimli hesaptan şüphelinin yazdığı ve anlaşmalarının ardından müştekinin 2 yaşındaki oğlu ile birlikte adrese gittiği kaydedilmişti.

Müştekinin halıların topladığı esnada şüphelinin arkasından gelerek ağzını kapattığının anlatıldığı iddianamede, ‘odaya geç’ dediği, müştekinin bağırmaya başlayınca oğlunun ağladığı, şüphelinin müştekinin oğlunu kucağından aldığı ve cebinden bıçak çıkararak ‘bıçaklarım oğlunu, öldürürüm’ dediği, müştekinin ağzını kapattığı ve yatağa ittiği belirtilmişti.

Şüphelinin müştekiyi kimseye söylememesi için tehdit ettiğinin kaydedildiği iddianamede, kendisinin koşmaya başladığı ve yolda gördüğü çiğköfteciye sığınıp polise haber verdiği anlatılmıştı. İddianamede, şüphelinin ‘cinsel saldırı’, ‘tehdit’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından hapisle cezalandırılması talep edilmişti. (İHA)