TEM’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

TEM Otoyolu Seyrantepede seyir halindeki otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen araçta hasar oluştu.

Olay, TEM otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikameti Seyrantepe mevkisinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sürücü, otomobili yol kenarına çekerek alevlere yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca su sıkarak söndürdü.

Yangın sonrası otomobilde hasar meydana geldi. Araç yangını nedeniyle TEM otoyolunda çift yönlü olarak trafik yoğunluğu oluştu.

(DHA)