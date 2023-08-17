Trabzonspor kabus gibi bir sezonu geride bıraktı ve yeni sezona hedeflerinin ne olduğunu kendisi bile bilmeden başladı. Geçen sezon devam ederken başkanını ve teknik ekibini de değiştirmişti. Ancak başkan değişmiş sayılmaz. Sayın Ertuğrul Doğan o dönemde başkan olmasa bile başkan kadar söz sahibiydi.

Peki ne değişti, Trabzonspor’un hedefleri nelerdir hiç bilmiyoruz. Ama tahmin ediyoruz. Bu kadro yapısı ile bu takımın şampiyonluğa oynaması mucizenin de ötesinde bir şey olur. Unutmadan şunu da söyleyeyim: daha takımdan ayrılmak için planlar yapanlarda var. Yani bu Hırvat ekolü ile kurulan kadro bana hiç ama hiç umut vermiyor.

Antalyaspor karşısında Trabzonspor sahada şampiyonluğa oynayan bir takım görüntüsünden çok uzaktı. Fazla düşünüp ah-vah etmeye gerek yok. Maalesef eldeki malzeme bu. Şimdilerde sayın Başkan Doğan, sponsorluk anlaşmaları ile övünüyor. Övünsün, hakkıdır ama hani şampiyonluğa oynayacak kadro nerede? Sevgili başkan kusura bakma; ekonomik olarak iyi işler yapabilirsin de şampiyonluk gibi hedefler konusunda tembel öğrenci gibi sınıfta kaldın. Elleri öpülesi öğretmenlerimizin tembel ve çalışmayan öğrencilere verdiği not gibi, “Otur yerine sıfır…”