TEM’de korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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TEM’de korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

TEM Otoyolu Silivri mevkisinde çok sayıda aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Silivri mevkisinde ilerleyen hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine karşı şeride geçip iki otomobile çarptı. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik tek şeritten sağlanıyor; ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

(AA) – (DHA)

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