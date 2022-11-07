TEM Otoyolu’nda otomobil takla attı: 1 yaralı

Bağcılar’da TEM Otoyolu üzerinde emniyet şeridinde bekleyen araca çarpan otomobil takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında TEM otoyolu Bağcılar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, dörtlüleri yanık şekilde emniyet şeridinde bekleyen otomobile, Edirne istikametinde ilerleyen başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Semiramis Özdemir, hafif yaralı şekilde hastane kaldırıldı.

Kazanın yaşandığı bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Takla atan aracın çekici ile kaldırılmasından sonra trafik yeniden normale döndü. (DHA)