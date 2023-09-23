TEM Otoyolu’nda kilometrelerce ters yönde ilerledi

Silivri TEM Otoyolu’nda hafif ticari araç kilometrelerce ters yönde ilerledi. Trafiği tehlikeye atan sürücü, diğer sürücülerin araç kamerasıyla kaydedildi.

TEM Otoyolu Silivri mevkiinde dün saat 16.00 sıralarında seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsü, Edirne istikametinde kilometrelerce ters yönde ilerledi. Trafiği tehlikeye atan sürücü, diğer sürücülerinin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki sürücü bir anda aynı istikametten ters ilerleyen sürücüyü görünce “İnanılır gibi değil” diyerek tepki gösterdi.

(DHA)