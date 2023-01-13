Televizyonun patlamasıyla çıkan yangında can verdi

Osmaniye’de, televizyonun patlamasıyla çıkan yangında dumandan etkilenen Mustafa Avcılar (83), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Yeniköy köyünde meydana geldi. Mustafa Avcılar’ın evinin yatak odasındaki tüplü televizyon, henüz belirlenemeyen nedenle patlayınca yangın çıktı. İhbarla adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumanların yükseldiğini gören yakınları, eve girip baygın haldeki Avcılar’ı dışarı çıkardı. Ambulansla özel hastaneye kaldırılan ve dumandan etkilendiği belirlenen Avcılar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yangın ise çevredekilerin de desteğiyle itfaiye ekiplerince söndürüldü. (DHA)