Telefonunu uzatıp ambulansı arayın dedi, öldü

Samsun’da 48 yaşındaki kargo çalışanı yolda fenalık geçirince, yoldan geçen birine telefonunu uzatıp ambulans istemesini söyledi ancak gelen ambulansla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kargo şirketinde kamyon şoförü olarak çalışan Sebayittin Topçu (48) evinden işe gitti. Yolda kalbinin sıkıştığını söyleyip o an oradan geçen bir kişiye telefonunu uzatıp acil ambulans istemesini söyledi. Sebayittin Topçu’nun telefonundan 112’yi arayan şahıs durumu bildirip ambulans istedi. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmak istenilen 2 çocuk babası Sebayittin Topçu yolda hayatını kaybetti.

Topçu’nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. (İHA)