Telefonla konuşurken kapkaça uğradı: O anlar kamerada

Esenyurt’ta, takip ettiği kadının konuştuğu sırada cep telefonunu elinden alıp kaçan şüpheli yakalandı. Kapkaç anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 2 Mart Salı günü öğle saatlerinde Esenyurt’un Bağlarçeşme Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir kadın cep telefonu ile konuşarak yürüdüğü sırada, kendisini bir kişi takip etti. Ara sokağa giren kadının yanına yaklaşan şüpheli, elinden cep telefonunu alıp kaçtı. Kapkaça uğrayan kadın, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları güvenlik kamerası çalışmasının ardından şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı. Yapılan incelemeler sonucunda kimliği tespit edilen kapkaççı, yaşadığı evde yakalanarak, polis merkezine götürüldü.

KAPKAÇ ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan kapkaç anları ise çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülere, şüphelinin kadını takip etmesi ve telefonu elinden alıp, kaçtığı anlar yansıdı. (DHA)