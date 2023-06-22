Telefondaki sese inandı 500 bin lirasını teslim etti

Başakşehir’de telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıttıkları kadının 500 bin lirasını alan Halil A.(23) polis tarafından yakalandı.

Başakşehir’de 12 Mayıs 2023 tarihinde polisi arayan mağdur Z.T. (30), kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Mağdur Z.T. telefonda arayan kişinin kendisini polis olarak tanıttığını söyleyerek, Banka hesaplarının terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söyledi. Bütün paramı çekerek kapıya gelen kişiye teslim etmemi istediler. Paramı operasyon bittikten sonra geri alacaktım. Ben de onlara inandım. 500 bin lira parayı bankadan çekip, evimin kapısına gelen kişiye teslim ettim.” dedi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada, parayı evin kapısında alan kişiyi tespit etti. Halil A. adlı şüpheli önceki gün düzenlenen operasyonla yakalandı. Mağdur Z.T. tarafından teşhis edilen şüpheli Halil A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)