Telefon dükkanı soygununda 4 kişi hayatını kaybetti
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Telefon dükkanı soygununda 4 kişi hayatını kaybetti

Lübnan’ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde bir telefon dükkanını soymaya çalışan silahlı hırsızlar 4 kişiyi öldürdü.

Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan açıklamada, Trablusşam kentindeki bir telefon dükkanına gelen motosikletli soyguncuların el bombası atması ve ateş açması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Olayın ardından kentte tansiyonun yükseldiği ve Lübnan Başbakanı Necip Mikati’nin devreye girdiği ifade edildi.

Mikati’nin Trablusşam’da güvenliğin artırılması ve huzurun sağlanması için Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi ve Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ile irtibata geçtiği kaydedildi.(AA)

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