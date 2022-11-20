Teknoloji şirketleri on binlerce işçiyi işten çıkartıyor

Aralarında Amazon, Meta, Twitter ve Netflix’in de olduğu teknoloji şirketleri artan ekonomik zorluklara karşı çalışanlarını işten çıkarmaya başladı. Bu yıl teknoloji şirketleri 136 bin 539 bin kişinin işine son verdi.

Fed başta olmak üzere merkez bankalarının faizleri artırması ekonomik büyümeyi frenlerken bu durum en çok teknoloji şirketlerini vurdu.

Yüksek enflasyon, artan faiz oranları ve talep düşüşü, teknoloji şirketlerini maliyetleri düşürmeye zorlarken bu şirketler maliyetleri düşürmek için çalışanlarını işten çıkarmaya başladı.

2022’de Netflix, Amazon ve Meta gibi üçüncü çeyrek finansal sonuçları beklentilerin gerisinde kalan teknoloji şirketlerinin piyasa değerlerinden milyarlarca dolar erirken bu şirketler çareyi eleman çıkarmakta buldu.

136 BİN 539 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILDI

İşten çıkarmaları dijital ortamda takip eden Layoffs.fyi isimli internet sitesinin verilerine göre bu yıl dünya genelinde 836 teknoloji şirketi 136 bin 539 bin kişinin işine son verdi.

Özel ve kamu şirketleri hakkında ticari bilgiler sağlayan bir şirkettir olan Crunchbase’in verilerine göre ise kasım ortası itibarıyla sadece ABD’de teknoloji sektöründe 67 bin kişi kovuldu.

İşten çıkarmalar Microsoft, Amazon, Meta, Netflix, Twitter gibi devlerin yanında finansal teknoloji alanında çalışan şirketlere de sıçradı.

New York Times’ın konuyla ilgili isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, küresel ekonomide belirsizliğin artmasıyla Amazon küresel iş gücünün yüzde 3’üne denk gelen 10 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlandı.

Amazon’un teknolojik cihazlardan sorumlu yöneticisi Dave Limp konu ile ilgili paylaşımında, “Bu beni üzüyor…Cihazlar ve hizmetler birimindeki yetenekli Amazonluları kaybedeceğiz” dedi.

TWITTER VE FACEBOOK’TA BÜYÜK DARALMA

Elon Musk’ın 44 milyar dolara satın aldığı sosyal medya devi Twitter da işten çıkarmalara başladı. Twitter çalışanlarının yüzde 50’sinin işine son verildiği bildirildi.

Facebook, Whatsapp ve Instagram’ın sahibi Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, 9 Kasım’da şirket çalışanlarıyla paylaştığı mesajda, iş gücünde yüzde 13 oranında azalmaya gitme ve 11 binden fazla çalışanın işine son verme kararı aldığını aktardı. Meta, bu yılın ilk dokuz ayında 15 binden fazla kişiyi işe almıştı.

DEV ŞİRKETLER KÜÇÜLÜYOR

Dünyanın en büyük mikroçip üreticilerinden Intel’in çalışan sayısında yüzde 20’lik azalmaya gitmeyi planladığı bildirilirken, Microsoft’un 1000’e yakın çalışanın işine son verdiği kaydedildi. Yine piyasanın en büyük sabit disk sürücüsü üreticilerinden Seagate de, yaklaşık 3 bin kişinin işine son verdi.

Çevrim içi ödeme platformu Stripe 1000 kişiyi işten çıkarma kararı aldı. Mobil araç çağırma uygulaması Lyft de çalışanlarının yüzde 13’ünü işten çıkaracağını duyurdu. İşten çıkarılacak personelin sayısı 683 olarak açıklandı.

Online otel rezervasyon portalı Booking.com da 226 çalışanının işine son verdi.

NETFLIX, SNAPCHAT, COINBASE…

ABD’de Netflix, Robinhood, Snap, Coinbase, gibi şirketler de daha önce personel sayısında azalmaya gideceklerini duyurmuştu. Netflix 450 çalışanının işine son verirken çalışan sayısını yüzde 23, Snapchat yüzde 20, Coinbase yüzde 18 azaltacağını aktardı.

Apple ise araştırma ve geliştirme dışındaki tüm alanlarda işe alımları durdurma kararı aldığını bildirdi.

AVRUPALI AĞIR SANAYİ DEVLERİNDEN İŞTEN ÇIKARMA

Öte yandan teknoloji sektöründeki işten çıkarmalar yalnızca Silikon Vadisi devleri ile sınırlı kalmadı. Avrupalı ağır sanayi devleri de artan ekonomik sorunlar karşısında işten çıkarmalara hız verdi.

Rüzgar türbini üreticisi Siemens Gamesa, kârlılığa geri dönme planı kapsamında çoğu Avrupa’da olmak üzere 2 bin 900 kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıkladı.

Alman otomotiv ve sanayi tedarikçisi Schaeffler, yeniden yapılanma sürecinde 2026’ya kadar 1300 kişinin daha işine son verileceğini duyurdu. Alman tüketici ürünleri şirketi Henkel de artan maliyetler ve düşük talep ile mücadele etmek için 2 bin kişiyi işten çıkardı.

Hollanda merkezli teknoloji şirketi Philips, küresel çapta 4 bin kişinin işine son verileceğini duyurdu.

BÜYÜME DÖNEMİ SONA ERİYOR

BBC’nin haberine göre, dijital yönetim araçları sağlayan WorkForce Software’den Mike Morini, bunun bir dönüm noktası olabileceğini belirtti. Morini, “Teknoloji endüstrisinde ne pahasına olursa olsun büyüme dönemi sona eriyor” dedi.

PP Foresight’tan teknoloji analisti Paolo Pescatore ise, “Çeyrek bazında kazançlar birçok büyük teknoloji şirketinde gerçekten hayal kırıklığı yarattı. Kimse bundan muaf değil” değerlendirmesinde bulundu.