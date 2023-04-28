TEKNOFEST’in resmi açılışı yapıldı

TEKNOFEST’in dün yapılması planlanan ve İstanbul’daki yoğun yağış nedeniyle bugüne ertelenen resmi açılışı yapıldı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca düzenlenen TEKNOFEST’in dün yapılması planlanan açılışı yoğun yağış nedeniyle bugüne ertelenmişti. Atatürk Havalimanı’nda yapılan açılış törenine TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Savunma Sanayi Başkanı Prof.Dr İsmail Demir, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve çok sayıda kişi katıldı.

“BİZ BU TOPRAKLARDA MİSAFİR DEĞİL EV SAHİBİYİZ”

Açılışta konuşan Selçuk Bayraktar “2018’de yola çıkarken TEKNOFESTte düzenlediğimiz yarışmaya 20 bin genç kardeşimiz başvurmuştu. Bu kısa sürede TEKNOFEST 2023te başvuran genç kardeşlerimizin sayısı 1 milyonu aştı. Değerli genç kardeşlerim bugün 6. Yılında olan TEKNOFEST, adeta kıvılcım gibi başladı, çığ gibi büyüyor. Geçtiğimiz yıl sınırlarımızı aştık ve kardeş ülkemiz can Azerbaycanda TEKNOFEST düzenledik. 2053’de, 2071’de çok daha büyük TEKNOFESTleri inşallah sizler gibi milyonlarca kardeşlerimizle düzenleyeceğiz. SİHAlarımızı geliştirirken de, milli teknoloji hamlesi yolculuğumuzu büyütmek için kurduğumuz T3 vakfımızda çalışırken de maalesef takoz koymak isteyenlerle karşılaştık, halende karşılaşmaya devam ediyoruz. Dünya yaptığımız işleri takdir ederken, içerden köstek olmaya çalışan, takoz koymaya niyetlenenler var. Sizler de şahit oldunuz, ne dediler, ‘Dokunacaklarmış’ dokunacağız dedikleri tüm milli platformlarımıza sadece sizler, aziz milletimin evlatları ve mazlumun 7 iklim, 4 bucaktaki dostları ancak dokunabilir. Bu meydan Türkiyenin istikbalini yabancı şirketlerde değil, milli teknoloji hamlesinin öncüsü Türk gençlerinde görenlerin meydanıdır. Biz buradan hiçbir yere bir adım dahi öteye gidecek değiliz. Biz bu topraklarda misafir değil ev sahibiyiz. Bu toprakların kapılarını bize kapatmaya niyetlenen varsa hatırlatalım; ev sahibinin üstüne kapıyı kapattığını zanneden kendisi dışarıda kalır. Biz buradayız, burada olacağız, ay-yıldızlı bayrağın altında mücadelemizi sürdüreceğiz. Şairin dediği gibi, ‘Ey şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı, barışın güvercini, savaşın kartalı, yüksek yerlerde açan çiçeğim, senin altında doğdum, senin altında öleceğim’ diye konuştu.

“TÜRKİYE BİR MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ İÇİN”

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ise “TEKNOFEST ayakları yere basmayan festival dedik. İlk başta belki biraz savunma sanayi odaklı başladı ama teknoloji önemli. Havacılık, uzay ve teknoloji dedik. Türkiye bir milli teknoloji hamlesi içinde. Bugün burada da memnuniyetle görüyoruz ki sadece havacılık uzay ve savunma değil teknolojinin çeşitli alanlarında çok sayıda gencimiz çok sayıda kurum ve kuruluşumuz büyük bir gayret içinde” dedi. (DHA)