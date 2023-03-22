Tekirdağ’da sağanak etkili oldu

Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan sağanak trafiği aksattı.

Kentte sabah başlayan ve zaman zaman etkisini artıran yağmur nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu.

Hükümet, Muratlı ve Namık Kemal caddelerinde sağanak dolayısıyla zaman zaman trafik aksadı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için bina girişlerine ve otobüs duraklarına sığındı.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte yağışın yarın akşama kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Sağanak zaman zaman ilçelerde de etkisini gösteriyor. (AA)