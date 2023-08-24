Tekirdağ’da orman yangını
Haberler Spor

Tekirdağ’da orman yangını

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

Şarköy’ün Gölcük Mahallesi’ndeki ormanda, saat 12.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 2 uçak, Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri 4 itfaiye aracı, 4 arazöz, 2 su tankı ve çok sayıda itfaiye personeliyle müdahale edildi. Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman büyüyen yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtilen yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.

(DHA)

Spor
Bunlarda ilginizi çekebilir
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan açıklama

Fenerbahçe, Livakovic’i açıkladı

Fenerbahçe, Livakovic’i açıkladı

Galatasaray, Norveç’te son dakika golüyle tur kapısını araladı

Galatasaray, Norveç’te son dakika golüyle tur kapısını araladı

Tekirdağ’da orman yangını
Spor