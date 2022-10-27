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Tekirdağ’da kaçak üretilen 281 ton kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ’da polis ekiplerince bir fabrikaya düzenlenen operasyonda kaçak üretildiği belirlenen 281 ton şarap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şarköy ilçesinde bir sirke fabrikasına operasyon düzenledi.

Operasyonda, hijyen koşullarına uygun olmayan ortamda beton ve plastik tanklar içerisinde kaçak üretilen 281 ton şarap ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldı. (AA) 

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