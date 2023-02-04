Tekirdağ’da işyerleri kiraya verilecek

Tekirdağ Marmaraereğlisi’nde muhtelif işyerleri belediyeden kiraya verilecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Tekirdağ Marmaraereğlisi hudutları dahilinde, aşağıda vasıfları belirtilen taşınmazlar; 2886 sayılı Yasanın 45. maddesine istinaden, açık arttırma usulü ile 18.12.1984 tarih 18607 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Devlete Ait Taşınmaz mal satış, trampa, kiraya verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, ecrimisil yönetmeliği ve 24.03.2004 tarih 25412 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 18607 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelikte Değişiklik yapılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 3 yıllığına sezonluk olarak kiraya verilecektir.

İhale, 14.02.2023 Salı günü saat: 14.00 de, aşağıda belirtilen ilk işyeri numarasından başlamak sureti ile, Marmaraereğlisi Belediyesi hizmet binası 4.kat imar komisyon toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…