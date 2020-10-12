Tekirdağ’da denizanası istilası

Marmara Denizi’nin Tekirdağ sahillerinde sabah saatlerinde denizanası istilası yaşandı.

Denizanalarını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Deniz Şirin, “Bunlar karnivor (et yiyen) canlılardır ve nematositleriyle avlarına veya düşmanlarına zehir denebilecek kimyasallarını enjekte eder ve avını yakalar. Bu nedenle insanlarımızın merak edip dokunmamalarını tavsiye ederim” dedi.

Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa ilçesi sahillerinde sabah saatlerinde denizanası istilası yaşandı. Rumeli İskelesi çevresinde denizanalarını gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, bazıları da cep telefonları ile istilayı görüntüledi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden Doç. Dr. Deniz Şirin, “Bunlar karnivor canlılardır ve nematositleriyle avlarına veya düşmanlarına zehir denebilecek kimyasallarını enjekte eder ve avını yakalar. Bu nedenle insanlarımızın merak edip dokunmamalarını tavsiye ederim. Küresel iklim değişikliği mevsimlerin sürelerini ve ortalama iklim verilerini oldukça etkiledi ve halen etkilemeye devam etmekte. Bulunduğumuz yıl dünyanın son yüzyıldaki yaşadığı ortalama değerler bakımından en sıcak yaz mevsimlerinden biriydi. Deniz suyu sıcaklığının halen yüksek seyretmesi plankton artışını tetiklemektedir. Bu da mevsimsel hareketliliği olan denizanası türleri için uygun besin ortamı oluşturmaktadır. Bu durum aslında normalde her yıl olan olayların şiddetli veya oldukça zayıf yani uçlara kayarak yaşamımıza girdiğinin başka bir kanıtıdır, birkaç gün önce yaşanan hortum gibi” diye konuştu.