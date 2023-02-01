Tekirdağ’da av yasağı sonrası karides bereketi

Tekirdağ’da, av yasağının kalktığı karides için ‘vira bismillah’ diyerek Marmara Denizi’ne açılan balıkçılar, kilolarca karides avladı. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, “Bugün bereketli oldu. 3 ay karides avcılığına devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza taze ve uygun balık yedirmeye devam edeceğiz” dedi

Türkiye genelinde karides, dil ve pisi balığı için ocak ayında av yasağı getirildi. Av yasağının saat 24.00’ten itibaren kalkmasıyla Tekirdağ’daki küçük tekne balıkçıları da Marmara Denizi’ne açıldı. Balıkçılar, günün ilk ışıklarıyla limana dönmeye başladı.

Dönen teknelerde balıkçıların ağlarına takılan kilolarca karides, kasalarla limana indirildi. Yasağın kalktığı ilk gün balıkçılar, ağlarına takılan karidesin bolluğundan memnun olduklarını söyledi.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, balıkçıların bereketle döndüklerini dile getirerek, “Yaklaşık 1 ay süren yasağın ardından balıkçılar, karides avcılığına başladı. Bugün bereketli bir gün oldu. Bundan sonraki süreçte 3 ay karides avcılığına devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza taze ve uygun balık yedirmeye devam edeceğiz” dedi.

(DHA)