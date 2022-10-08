Tekirdağ’da 1 ton sahte rakı ele geçirildi
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Tekirdağ’da 1 ton sahte rakı ele geçirildi

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde, jandarmanın operasyon düzenlediği evde, 1 ton 82 litre sahte rakı ele geçirildi; 1 kişi de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Yeniçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Marmaraereğlisi ilçesindeki evde sahte rakılar olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler, Yeniçiftlik Mahallesi’nde A.R.S.’nin evine baskın yaptı. Ekipler, evde yaptıkları aramada; bidon ve pet şişeler içine doldurulmuş 1 ton 82 litre el yapımı rakı ve üretimde kullanılan malzemeleri ele geçirdi. Ev sahibi A.R.S., gözaltına alındı. (DHA)

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Tekirdağ’da 1 ton sahte rakı ele geçirildi
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