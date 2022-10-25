Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alacak

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesi hükümlerine göre Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan adayların ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

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