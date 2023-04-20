Haberler Gündem

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatili yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar, Tekirdağ-İstanbul kara yolunda yoğunluk oluşturuyor.

Tatilciler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve Üniversite kavşağı mevkilerinde akıcı yoğunluk oluşturdu.

Araç yoğunluğu nedeniyle ulaşım zaman zaman yavaşlıyor.

Aksaklık yaşanmaması için çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyor.

Kara yolundaki akıcı yoğunluğun gün boyunca sürmesi bekleniyor. (AA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Deprem mezarlıklarında duygu dolu bayram ziyareti

Deprem mezarlıklarında duygu dolu bayram ziyareti

Et ve Süt Kurumu’nun yönetimi değişti

Et ve Süt Kurumu’nun yönetimi değişti

Dikkuyruk ördeklerinin üreme alanı sazlık yandı

Dikkuyruk ördeklerinin üreme alanı sazlık yandı

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatili yoğunluğu
Gündem