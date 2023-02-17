Tekerlekli sandalyesiyle depremzedelerin yardımına koşuyor

Antalya’ya gelen depremzedelerin kayıt yaptırıp, ihtiyaçları karşılandıktan sonra konaklayacağı tesise yönlendirildiği spor salonundaki çalışmalara gönüllü katılan bedensel engelli şampiyon yüzücü Sefa Yurtkölesi (28), akülü tekerlekli sandalyesiyle yardım kolisi taşıyarak taşıyamadıklarını da aracıyla iterek çalışmalara destek veriyor.

Trombositopeni-radius yokluğu (TAR) sendromu kaynaklı kemik eksikliği nedeniyle kol ve bacaklarını büyük ölçüde kullanamayan Sefa Yurtkölesi, lisede beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle yüzme sporuna başladı.

Yüzmeyi öğrendikten 2 ay sonra katıldığı organizasyonda Türkiye şampiyonu olan Yurtkölesi, 2014’te milli takım kampına davet edildi. Başarısıyla antrenörlerinin dikkatini çeken Yurtkölesi, aynı yıl Brezilya’da düzenlenen Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası’nda 50 metre kurbağalamada altın, kelebek 50 metrede bronz madalya kazandı.

YARDIM GÖNÜLLÜSÜ

Bedensel engelli birey olarak sporla yaşama tutunan Sefa Yurtkölesi, ulusal müsabakalarda da derece elde etti. Başarısıyla ailesinin gururu olan Yurtkölesi, pandemi sürecinde sportif organizasyonların gerçekleştirilmemesi ve kanser rahatsızlığı olan babasını kaybetmenin üzüntüsüyle spora ara vermek zorunda kaldı.

Bireysel antrenmanlarını sürdüren Yurtkölesi, ilerleyen günlerde gerçekleştirilecek şampiyonalarda derece elde etmeyi hedefliyor. Geçen yıl Manisa’dan Antalya’ya yerleşen Yurtkölesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde gençlere yönelik faaliyetlerde görev alıyor.

Sefa Yurtkölesi, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası kente gelen afetzedelere destek için Antalya Spor Salonu’ndaki çalışmalara katıldı. Depremzedelerin ihtiyaçlarına yardım amacıyla çalışmalara gönüllü katılan Yurtkölesi, günün büyük bölümünü merkezde geçiriyor.

Akülü tekerlekli sandalyesiyle koli taşıyan, taşıyamadığı kolileri sandalyesiyle iterek ayrıştırılacak alana götüren Yurtkölesi, depremzedeleri merkezde gidecekleri alana yönlendirme görevini üstlendi. Merkezde çocuklar için yapılan etkinliklerde yer alan Yurtkölesi, onlarla sohbet edip, moral veriyor.

‘ENGELLİ OLMAM İNSANLARA YARDIMA ENGEL DEĞİL’

Merkezdeki çalışmalarından bahseden Sefa Yurtkölesi, “Burada görev almak, yardımların parçası olmak benim için gurur verici. Engelli olmama rağmen başka insanlara faydamın dokunabildiğini hissetmek mutluluk veriyor. 1 haftalık zorlu süreçte elimden geldiğince depremzedelere aile ortamı yaratıp insanları rahatlatmaya çalışıyorum. Engelli olmamın başka insanlara yardım etmeye engel olmadığını düşünüyorum” dedi.

(DHA)